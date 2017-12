Fost şef în SRI: „E România pregătită să primească 500.000 de refugiaţi?“

01:12:39 / 07 August 2017

Romania ca stat e in pericol

De ce? Pentru ca Romania exporta forta de munca calificata si necalificata iar ea(Romania) nu mai are cum sa se dezvolte si sa se sustina ca stat in aceste conditii. Exportand forta de munca nu mai sunt muncitori in: constructii,servicii,industrie,profesori,doctori,politisti au plecat. Au ramas pensionarii care sperau ca vor incasa de pe urma noilor generatii asa cum e normal, dar din pacate nu mai sunt oamenii in Romania care sa plateasca taxe si impozite ca sa sustina nu pensionarii ci intreg aparatul de stat vorbim aici de profesori,doctori,politisti,militari,primarii,parlamentari,anaf,dsv,opc etc. astia toti bugetarii traiasc de pe urma celor care muncesc la privat si surpriza din totalul de muncitori la privat care tineau tot aparatul de stat in picioare mai mult de jumate au plecat din tara si mai trist e ca noi astia care am mai ramas si platim taxe si impozite la stat inca pregatim doctori si ingineri pe banii nostri ca sa plece la munca in Anglia,Spania,Italia samd. Pai ce tara mai e asta fara oamenii in ea? O sa zica unii din voi ca cei care muncesc afara vin si cheltuie banii aici... gresit vin si cheltuie banii la Carrefour,Auchan,Lidl,Zara,H&M adica banii care ii produc acolo si ii trimit acasa se intorc tot acolo. Asa ca cine mai e refugiat? Romanii sau Sirieni? Si daca vrea cineva sa ma contrazica, merge-ti in seara asta la urgenta oriunde in romania si spune-ti ca va simtiti rau, pe urma sa imi spune-ti cate timp ati asteptat pana sa fiti consultat LA URGENTA acolo unde mai exista, Pai nu gasesti om sa iti instaleze un aer conditionat vara si o centrala iarna darmite doctori sau sa iti repari masina la un service auto pff.