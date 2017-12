Fostă agentă SRI: “Femeile frumoase şi inteligente primesc cadouri”

Judecătorul Lavinia Nicoleta Coțofană a fost timp de 11 ani ofițer SRI, după care a intrat în magistratură, iar acum candidează pentru un loc în CSM. Declaraţia sa de avere ar lăsa pe oricine cu gura căscată: bijuterii 248.000 de euro (inel platină 70.000 de euro), Lexus 600 hL - 130.000 de euro, Honda CRV - 40.000 de euro C, conturi bancare: peste 600.000 de lei, trei arme, două case, două spaţii comerciale, două garsoniere, terenuri. “Averea mea e dobândită legal. Femeile frumoase și inteligente primesc și cadouri. Mi-au făcut cadouri bărbații, apoi soțul meu. Eu nu am ascuns nimic. Poate sunt unii care nu-și trec averea pe declarație. Eu nu cred că un judecător bun trebuie să fie sărac. Eu am moștenit ce am sau am primit cadouri, cum v-am spus, în perioada în care am fost ofițer SRI. Soțul meu este la a patra căsătorie, a avut partaje, așa că bunurile declarate sunt ale mele. Mă tot atacă lumea că ba cu faptul că am fost ofițer SRI, ba că soțul meu a fost condamnat la patru ani cu suspendare pentru evaziune fiscală. După condamnarea soțului meu mi s-a sugerat să divorțez de formă. Nu vreau, pentru că nu cred în vinovăția soțului meu și de altfel am promovat o cale extraordinară de atac” a explicat judecătorul Lavinia Nicoleta Coțofană.

Mircea Badea a reacționat pe facebook în cazul judecătorului Lavinia Nicoleta Coțofană, declarând: “Cetăţeni, dormiţi liniştiţi, "fostele" sereiste, ajunse judecătoare, fireşte, primesc cadouri pentru că sunt "frumoase şi inteligente". Am tot mai puţină empatie pentru necazurile poporului român. Cred că şi le merită, fiind concentrat exclusiv pe nimicuri.

P.S. Coldea e tot din Arad”.