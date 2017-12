Fostă asistentă maternală, condamnată definitiv la 14 ani şi 10 luni de închisoare

09:46:25 / 13 Iunie 2014

rectificare

Angajatele DGASPC Ilfov nu sunt asistenti sociali (nu sunt absolvente de studii superioare in asistenta sociala si nu sunt inregistrate in Registrul National al Asistentilor Sociali din Romania). Sunt persoane cu atributii in asistenta sociala!! Nu denigrati profesia de asistent social!