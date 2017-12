Fostă clădire dezafectată, viitor sediu gospodăresc

Primăria Nicolae Bălcescu are în plan amenajarea unui sediu gospodăresc care va deservi autoritatea locală. Primarul Viorel Bălan a declarat că iniţiativa are ca scop crearea unui nou punct de lucru pentru administraţia locală. Sediul gospodăresc se află pe drumul spre Cariera Nicolae Bălcescu, undeva în afara localităţii, şi va fi format din birouri, ateliere de lucru şi restul spaţiului va fi folosit pentru depozitarea utilajelor aflate în posesia Primăriei. „Am cumpărat clădirea şi spaţiul extern aferent de la fosta societate Semag care a funcţionat la noi în comună. Avem în plan să reabilităm clădirea lăsată în paragină atât pe interior cât şi exterior”, a declarat primarul din Nicolae Bălcescu. El a explicat că lucrările de reabilitare şi modernizare vor cuprinde înlocuirea instalaţiei electrice, montarea unor grupuri sanitare noi, lucrări la acoperiş şi zugrăveala aferentă. În plus, administraţia locală deja a împrejmuit sediul gospodăresc, care se întinde pe o suprafaţă de peste un hectar, din care 80% reprezintă suprafaţă betonată, cu un gard din fier. „În atelierele pe care le vom amenaja vom derula diverse lucrări pentru a ne autogospodări. În noul sediu va funcţiona şi serviciul de gospodărire comunală. Avem de gând să angajăm forţă de muncă de la noi şi vom pune la lucru şi cele aprox. 30 de persoane din comună care figurează la Legea 416/2001 privind venitul minim garantat”, a declarat primarul din Nicolae Bălcescu. Doar achiziţionarea clădirii a costat autoritatea locală 50.000 de lei, însă sumele sunt şi mai mari pentru că se adaugă şi lucrările de reamenajare a întregii suprafeţe.