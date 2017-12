Fosta fabrică Energia - furturi non-stop SRL

Fosta fabrică Energia atârnă ca o piatră de moară de gâtul poliţiştilor. În ultima lună, oamenii legii au primit zeci de sesizări din partea locuitorilor din zonă, care reclamă furturile de fier vechi. Sursa de venit este inepuizabilă pentru hoţii de fier vechi, care acţionează liniştiţi, fosta fabrică nefiind păzită. De-a lungul timpului, lucrătorii Secţiei 4 Poliţie Constanţa au prins mai mulţi indivizi în flagrant care distrugeau sediul Energia şi au reuşit să adune în curtea secţiei peste şase tone de fier vechi. Însă, deşi patrulează în zonă de mai multe ori pe zi, nu de fiecare dată dau nas în nas cu infractorii. Numai în ultimele 24 de ore, oamenii legii au prins doi bărbaţi după ce au furat din fosta fabrică diferite componente metalice. Unul dintre ei a fost prins în flagrant, în timp ce se pregătea să iasă pe poarta societăţii şi să-şi asigure scăparea. El a fost imobilizat de oamenii legii şi escortat la sediul secţiei, pentru audieri. Suspectul a fost identificat în persoana lui Ştefan D., de 34 de ani, din Năvodari. Bărbatul apucase să fure 220 de kilograme de fier, pe care intenţiona să le valorifice la un centru de fier vechi. Pe numele lui Ştefan D., poliţiştii Secţiei 4 au întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, el fiind cercetat în libertate. În aceeaşi situaţie se află şi Regep A., de 18 ani, din Ovidiu. El a fost prins pe stradă în timp ce transporta cu o căruţă fier. În momentul în care a fost luat la întrebări cu privire la provenienţa fierului, acesta a dat din colţ în colţ. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că Regep A. furase din fosta fabrică 250 de kilograme de fier.

FURTURI PE BANDĂ RULANTĂ La sfârşitul lunii iulie, un cititor al cotidianului „Telegraf” a trimis un mail pe adresa redacţiei, în care reclama furturile în stil haiducesc. Constănţeanul le-a făcut poze celor care fură non-stop şi a declarat că, deşi Poliţia trece de trei sau patru ori pe zi prin zonă, acest lucru nu îi sperie pe infractori. „Asist la dezmembrarea complexului cu autogenul şi observ căruţe, conduse de rromi, pline ochi cu fier perfect identificabil ca făcând parte din complexul Energia. Nu e al meu şi habar nu am cine are drept de proprietate asupra acestei foste industrii, dar, văzând cum este golită sub privirea Poliţiei şi a noastră, mi se pare sfidător ca respectivii cetăţeni să trecă fluierând pe sub ochii noştri, fără pic de remuşcări”, a scris în mail constănţeanul. Pe de altă parte, în luna mai, un alt constănţean a surprins un poliţist în timp ce lua mită de la hoţii de fier vechi pentru a le acorda protecţie. Agentul Costel Tănase şi-a dat imediat demisia după ce imaginile au ajuns la comanda Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.