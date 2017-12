Fostă membră a grupului ABBA, recompensată cu Discul de Aur

Cântăreaţa suedeză Agnetha Fältskog, fostă membră a grupului ABBA, a fost recompensată cu Discul de Aur pentru vânzările ultimului ei album, intitulat „A”, în cadrul unui eveniment ce a avut loc la un festival din Stockholm. Aceasta este una dintre rarele apariţii ale fostei componente a trupei ABBA din ultimii ani, care a preferat să se retragă din vizorul presei după destrămarea grupului.

În martie 2013, Agnetha Fältskog a revenit pe scena muzicală, după o pauză de nouă ani, cu un single intitulat „When You Really Loved Someone”. Cântăreaţa în vârstă de 63 de ani şi-a lansat apoi albumul în luna mai. „Nu am crezut niciodată că voi cânta din nou, dar atunci când am ascultat primele trei piese propuse pentru album, nu am putut să refuz”, a declarat artista suedeză. Agnetha Fältskog a compus şi ea o piesă pentru acest album. „Nu mai compusesem de mult timp, dar, după ce m-am aşezat în faţa pianului, inspiraţia mi-a venit natural”, a povestit emoţionată artista.