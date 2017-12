Fosta şefă a ANRP şi Ioan Oltean, în intimitate. Au văzut şi procurorii...

Şi iată cum ceea ce până acum era doar un zvon devine realitate. Crinuța Dumitrean, fosta şefă de la ANRP, și Ioan Oltean, recunoscut ca fiind şeful ei direct, au fost fotografiați în ipostaze intime, iar pozele au fost arătate de procurori în instanța de judecată când s-a decis arestarea preventivă a fostei șefe ANRP. ”Apărătorul ales al inculpatei Dumitrean Crinuţa, avocat Cernătescu Lidia, a cerut instanţei să observe că acestea se referă doar la o relaţie între inculpată şi deputatul Oltean, apreciind că, indiferent de natura acestei relaţii, aceasta nu poate constitui temei al acuzării. Ea a mai arătat că fotografiile ataşate la dosar nu au nicio legătură cu activitatea Comisiei Centrale de Stabilire a Despăgubirilor”, reiese din referatul procurorilor DNA pentru arestarea preventivă. În plus, Crinuța Dumitrean a vrut să scape de DNA cu ajutorul medicilor, detalii spuse chiar de avocata fostei șefe ANRP. ”Anul trecut, în luna noiembrie, când Dumitrean Crinuţa a fost arestată preventiv, era însărcinată în două luni, însă a pierdut sarcina. În acest an, a fost luată de acasă, cu mandat, în condiţiile în care nici în celălalt dosar, conform indicaţiilor medicilor, nu s-a prezentat, depunând acte medicale în acest sens. Susţinerea că a mers la medic cu două zile înainte, tocmai pentru a nu se prezenta la Direcţia Naţională Anticorupţie, este neadevărată, iar instanţa nu trebuie să ţină cont de acest aspect. Învederează că inculpata este însărcinată în opt luni de zile, apreciind că instanţa nu poate avea în vedere propunerea de arestare preventivă a acesteia, solicitată de Parchet. Consideră că inculpata nu ar putea face faţă, din nou, în situaţia în care se află, unui arest preventiv, cu atât mai mult cu cât, anterior, a avut căderi psihice după pierderea sarcinii. În subsidiar, în condiţiile în care se va considera că pentru buna desfăşurare a procesului penal se impune luarea unei măsuri preventive faţă de inculpată, apreciază că măsura controlului judiciar este suficientă, măsură sub puterea căreia se află şi în celălalt dosar penal, dându-i astfel posibilitatea de a se deplasa la medic, în caz de nevoie”, se arată în referatul procurorilor.