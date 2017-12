Fostă vedetă de televiziune se luptă să-şi refacă viaţa după ce a fost mutilată de iubit

Katie Piper, o fostă vedetă de televiziune din Marea Britanie, a fost mutilată de iubitul său gelos, pe care îl cunoscuse pe Facebook, ea suferind 34 de intervenţii chirugicale, ca urmare a arsurilor produse de o cantitate de acid sulfuric aruncată în faţă, potrivit ”News of the World”. Anul trecut, Danny Lynch a violat-o pe tînăra prezentatoare de televiziune, a ţinut-o prizonieră, a bătut-o cu bestialitate şi apoi a pus pe cineva să o desfigureze aruncîndu-i acid sulfuric pe faţă. Katie Piper se luptă acum să-şi refacă viaţa distrusă de Lynch, condamnat între timp la închisoare pe viaţă pentru faptele sale.

Chiar şi după 34 de intervenţii chirurgicale, Katie este numai o umbră a celei din trecut. Cu toate acestea, ea spune, într-un interviu acordat publicaţiei ”News of the World”, că atacatorul ei i-a distrus chipul, dar nu şi viaţa. ”Mi-a furat demnitatea şi frumuseţea. Şi-a dorit ca cicatricele de pe faţă să rămînă o amintire permanentă a răutăţii lui. Dar nu mi-a luat totul! Nu mi-a luat viaţa! Vreau să arăt lumii întregii ce mi-a făcut”, a declarat Katie. Ea a relatat că în momentul în care i-a fost aruncat acidul pe faţă, a simţit cum pielea i se topea pur şi simplu. ”Simţeam o durere greu de descris la nivelul feţei, gîtului şi pieptului. La un moment dat m-am gîndit că am murit. M-am uitat în oglindă şi nu înţelegeam unde îmi e faţa. Am fost îngrozită de ceea ce am văzut în imagine”, a spus Katie, în vîrstă de 26 de ani.