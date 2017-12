Fost șef de la Poliția TF Cernavodă, condamnat cu suspendare

07:28:19 / 27 Iunie 2014

fara cuvinte

halal justitie . pui lupul paznic la oi .cine mai are incredere in politie ca uite cum se rezolva problemele . frumos i-ai scolit dle alexandru pe cei 2 invatacei abia iesiti de pe bancile scolii ,sa colaboreze cu hotii ,contra cost bineinteles ....de asta s-a dus dracu totul in tara asta ca niste hahalere ca voi ,pusi sa aparati avutul tarii ,va infruptati din el . rusine justitiei ,rusine celor pe care i-ati platit sa va dea un astfel de verdict .