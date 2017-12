Fostele glorii constănţene îşi dau întâlnire pe stadionul “Farul”

Mâine, de la ora 15.30, înaintea partidei dintre FC Farul Constanţa şi Săgeata Năvodari (ora 18.00), stadionul “Farul” va găzdui o interesantă partidă între fostele glorii ale clubului fanion al fotbalului constănţean. Iniţiatorul acestei acţiuni, Ştefan Petcu, fosta glorie a Farului, a dorit să adune din nou sub acelaşi tricou mulţi dintre jucătorii din perioada de succes a FC Farul.

„A fost vorba de un pariu cu un amic. Am spus că Viitorul se va menţine în Liga 1, Săgeata va promova, iar Farul se va salva de la retrogradare. Acum mă bucur că nu am pierdut pariul, pentru că ar fi trebuit să suport cheltuielile de masă pentru cei aproximativ 80 de jucători pe care i-am invitat”, a descris cu umorul caracteristic fostul jucător de la Farul şi Steaua, Ştefan Petcu. Printre numele invitate la acest eveniment se numără atât jucători din generaţiile anilor ’60, ’70 şi ‘80, precum şi cei care şi-au pus ghetele în cui mai recent. „Vor veni Tufan, Antonescu, Turcu, Mareş, Tîlvescu, Constantinescu, Mustafa, Buduru, Ion Moldovan, Carabaş, Cristi Munteanu, Dan Ştefănescu, Niţă, Anghel, Barbu, Pitu, Gîtej, Zahiu, Sărăcin, Gîrjoabă, Popa şi mulţi alţii”, a mai spus fostul mijlocaş al Farului. „O să am emoţii mari, pentru că mă voi reîntâlni cu foştii mei idoli. Va fi un meci în care vor apărea pe teren trei-patru generaţii de fotbalişti ai Farului şi ne vom aduce aminte cu drag de fostele glorii”, a spus şi fostul jucător al Farului şi actualul antrenor principal al echipei constănţene, Ion Răuţă.

Începând cu ora 15.30 va începe practic evenimentul prin prezentarea tuturor jucătorilor “convocaţi” la această întâlnire, iar de la ora 16.00 se va desfăşura şi meciul, cu două reprize de câte 30 de minute. Cu siguranţă, va fi un excelent prilej pentru toţi constănţenii de a-i revedea şi aplauda pe fotbaliştii pentru care umpleau tribunele stadionului “Farul” cu zeci de ani în urmă.