Foşti angajaţi ai AFP Medgidia, condamnaţi definitiv

Doi foşti angajaţi ai Administraţiei Finanţelor Publice (AFP) din Medgidia, trimişi în judecată sub acuzaţia de abuz în serviciu contra intereselor publice, complicitate la evaziune fiscală şi fals intelectual în formă continuată, au fost condamnaţi, ieri, la pedepse cu suspendare. Gheorghe Ion şi Gheorghe Dimcia au primit câte trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, după ce Judecătoria Ploieşti şi Tribunalul Prahova i-au achitat. Sentinţa definitivă a fost dată de Curtea de Apel Ploieşti întrucât, la scurt timp de la începerea procesului la Judecătoria Medgidia, dosarul a fost strămutat. Celelalte două persoane implicate în acest caz, Elena Bucur, administratorul SC „Tehnoform Group” SRL Medgidia, şi Iulian Gogoaşe, director comercial la aceeaşi societate, au fost condamnate la câte patru ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, fals la legea contabilităţii şi uz de fals. Potrivit procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în perioada 2004-2005, Elena Bucur, în complicitate cu Iulian Gogoaşe, a achiziţionat 6.917 tone de uleiuri minerale accizabile sub pretextul că fabrică produse finite, însă, în realitate, a redirecţionat transporturile spre depozite clandestine unde au fost folosite la prepararea de combustibili pentru centrale termice. Aceste operaţiuni comerciale nu au fost înregistrate în contabilitatea societăţii comerciale. Mai mult decât atât, cei doi au întocmit documente falsificate pentru a nu plăti accizele prevăzute de lege şi nici TVA. În urma verificărilor s-a stabilit că Bucur şi Gogoaşe au creat un prejudiciu bugetului de stat de 55.385.687.129 lei vechi, echivalentul a 1.628.990 euro. În plus, societatea comercială administrată de Elena Bucur nu îndeplinea niciuna dintre condiţiile prevăzute de lege pentru efectuarea de operaţiuni cu uleiuri minerale accizabile. Anchetatorii spun că Gheorghe Ion şi Gheorghe Dimcia, ambii angajaţi ai AFP Medgidia, desemnaţi ca supraveghetor, respectiv reprezentant fiscal, au certificat în fals descărcarea uleiurilor într-un depozit al SC Tehnoform Group SRL, pentru că, în realitate, transporturile erau redirecţionate spre alte locaţii.