Foşti şefi ai DIICOT şi ANAF, umăr la umăr după gratii, pentru luare de mită

22:25:40 / 06 Septembrie 2015

Retard mintal

Numai indivizi cu retard mintal pot afirma cu atata convingere ca fapte despre care "au auzit" sunt reale. Sintagma larg folosita astazi de "suspiciuni rezonabile" e departe de sentinta judecatoresca. E mai rau ca in vremea inchizitiei acum; omul este arestat, inainte de a se administra probe pentru vinovatie. Si "prostii satului" , tampitii acestei natii sar de trei metri si urla din toti bojocii : " am invins"! Ce ati castigat , prostovanilor? Voi credeti ca niste oameni scoliti se vor lasa tarati si calcati in picioare la nesfarsit? Justitia se va pronunta; vinovatia nu poate fi dovedita pe vorbe si " suspiciuni rezonabile"; in final, oamenii vor obtine compensatii materiale pentru acest spectacol ieftin. Adica o sa platim cu totii aceste tampenii. Deci, bucurati-va, ca din banii nostrii se platesc atat salariile " anchetatorilor rezonabili" cat si compensatiile abuzurilor.