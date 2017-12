Foştii persecutaţi politic, “executaţi” de PDL

Dacă aruncăm o privire atentă la măsurile importante luate de acest Guvern Boc al n-şpelea, nu putem să nu observăm că multe sunt considerate antisociale, genocidale sau neconstituţionale. Ultima “ispravă” cu care se poate lăuda premierul Boc este abilitatea de a infirma drepturi câştigate în timpul guvernării… Boc. Pe 15 noiembrie, în Monitorul Oficial nr. 761 s-au publicat Deciziile 1.358 şi 1.360 ale Curţii Constituţionale date în 21 octombrie, care au stabilit că un articol (de fapt cel esenţial) din Legea 221/2009 privind condamnările politice şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, este neconstituţional. Articolul respectiv dădea dreptul foştilor persecutaţi politic din perioada regimului comunist să solicite prin intermediul justiţiei despăgubiri pentru suferinţele îndurate. Practic, prin decizia sus-amintită, începând cu 15 noiembrie, foştii deţinuţi politic, foştii deportaţi, în general foştii persecutaţi ai regimului comunist nu mai pot cere despăgubiri în justiţie pentru ceea ce au suferit în regimul comunist. Niciunul dintre personajele care au confiscat tema condamnării comunismului şi se laudă cu ea nu a avut vreo reacţie. Nici Băsescu, cel care şi-a făcut un titlu de glorie din condamnarea comunismului, nu a spus nimic, tăcând mâlc. Legea 221/2009 are o istorie interesantă. A fost iniţiată în 2006 de ministrul de atunci al Justiţiei, Monica Macovei. Din motive necunoscute, ea nu a adus proiectul pe masa Guvernului. El a fost găsit într-un fişet în minister, în 2007, de către ministrul Tudor Chiuariu, care l-a introdus în procedurile legislative. A fost adoptat cu largă majoritate de Senat pe 12 mai 2008, iar exact un an mai târziu, cu 212 voturi “pentru”, 2 “contra” şi 4 abţineri, a fost adoptat de Camera Deputaţilor, iar pe 30 iunie 2009 noua lege a fost promulgată de preşedintele Băsescu. Începând cu 2 iunie 2009, data publicării în Monitorul Oficial, foştii persecutaţi politic au primit deci dreptul să se adreseze justiţiei pentru a cere despăgubiri. Fericirea foştilor persecutaţi politici nu a durat însă prea mult. În luna martie 2010, statul român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor, atacă în circa 800 de procese aflate pe rolul Tribunalului Constanţa dreptul la despăgubiri, prin ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 5 din lege, adică exact articolul pilot al legii. Pe 30 iunie 2010, adică exact la un an de la promulgarea Legii 221, Guvernul Boc, deşi ştia că legea este atacată la Curtea Constituţională, mai emite şi OUG nr. 62 prin care se modifică Legea 221/2009 şi se limita dreptul instanţelor de a acorda despăgubiri mai mari de 10.000 de euro pentru foştii persecutaţi politic. Semnând această ordonanţă de urgenţă, premierul Emil Boc a dat încă o dată dovada că este un jurist slab, pentru simplul fapt că impunea instanţelor de judecată care trebuia să decidă un nivel de despăgubire pentru aceste despăgubiri. Ţinând cont de faptul că Legea 221/2009 practic nu mai există, singurele drepturi de care mai beneficiază foştii persecutaţi politic sunt cele acordate prin Decretul-Lege 118/1990.