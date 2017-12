Fostul arbitru Ionică Serea, reţinut de DNA

Fostul arbitru Ionică Serea a fost reţinut, ieri, de către Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru luare de mită, în urma unei audieri care a avut loc miercuri, la sediul DNA Piteşti, în cazul de corupţie în care mai sunt implicaţi fostul preşedinte al CCA, Gheorghe Constantin, şi fostul patron de la FC Argeş, Cornel Penescu. În cursul dimineţii de ieri, procurorii au efectuat o percheziţie la domiciliul lui Serea, iar în jurul orei 14.00 fostul arbitru a fost dus în arestul Poliţiei Argeş. Serea a fost arestat în baza unei ordonanţe de 24 de ore, iar azi va fi dus la Tribunalul Argeş, unde, cel mai probabil, i se va prelungi mandatul de arestare cu 29 de zile. În vârstă de 41 de ani, Serea a fost retrogradat în lotul B de arbitraj, în aprilie 2009, pentru prestaţia din semifinala Cupei României, CFR Cluj - FC Vaslui, scor 2-0, în condiţiile în care nu mai avea posibilitatea să mai conducă vreun meci din cauza vârstei sale. Focşăneanul, care a arbitrat 107 meciuri în Liga I, s-a reprofilat, iar în ultima perioadă a fost paznic la Penitenciarul Focşani. „Nu mă aşteptam ca Serea să fie reţinut. Am crezut tot timpul că Serea a plătit un tribut prea mare pentru sufletul mare pe care îl are. Era prieten bun cu foarte multă lume şi nu avea puterea să spună nu. L-am cunoscut pe Serea ca un arbitru care avea o perspectivă de dezvoltare extraordinară, dar sistemul şi-a pus amprenta asupra sa”, a spus fostul mare arbitru Ion Crăciunescu. Serea este al patrulea arbitru implicat în acest caz, după Sorin Corpodean, Marcel Savaniu şi Aurelian Bogaciu, care au fost arestaţi în urmă cu un an, fiind ulterior eliberaţi. Un alt fost arbitru, tot din Focşani, Marius Martiş, a fost adus aseară la sediul DNA din Piteşti, pentru a fi audiat în acest caz de corupţie, fiind şi el reţinut pentru 24 de ore.