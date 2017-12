Fostul astronaut american Dick Gordon a murit la vârsta de 88 de ani

Astronautul american în retragere Richard ''Dick'' Gordon, unul dintre cei doar două duzini de oameni care au zburat pe Lună, a murit la vârsta de 88 de ani, a anunțat marți Astronaut Scholarship Foundation, citată de DPA. Gordon a murit luni în locuința lui din California.

Fost pilot de teste al Forțelor navale, Dick Gordon s-a alăturat Agenției spațiale americane (NASA) în 1963 și a fost pilot în misiunile Gemini 11 și Apollo 12, petrecând în total 13 zile în spațiu. Gordon a rămas în nava spațială aflată pe orbita Lunii în timpul misiunii Apollo 12, al doilea zbor cu echipaj uman pe satelitul Pământului, în timp ce membrii echipajului Charles Conrad și Alan Bean au petrecut 31 de ore pe suprafața Lunii. El a realizat fotografii pentru cartografiere în încercarea de a găsi noi locuri de aselenizare în timp ce nava se deplasa pe orbită.

După ce a plecat de la NASA în 1972, Gordon a fost vicepreședinte executiv al echipei de fotbal american New Orleans Saints și a deținut posturi executive la mai multe companii de petrol și de gaze. El a fost portretizat în miniserialul de pe HBO "From the Earth to Moon" și a lucrat ca consultant pentru serialul "Space".