Fostul dictator Noriega s-a întors în Panama

Fostul dictator din Panama, Manuel Noriega, extrădat de Franţa, a ajuns, duminică seară, în ţara natală, la aproape 22 de ani după ce SUA l-au îndepărtat cu forţa de la putere.

În vârstă de 77 de ani, Noriega a aterizat pe aeroportul internaţional Tocument din Panama City şi a fost dus direct la închisoare, pentru a-şi ispăşi pedeapsa pentru crimele comise cât a fost la putere. El a fost transportat cu elicopterul şi a primit o celulă individuală la El Renacer, o închisoare de securitate medie din Gamboa. După ce a petrecut aproape două decenii într-o închisoare din SUA, Noriega a venit în Franţa, anul trecut. Luna trecută, justiţia franceză a autorizat extrădarea sa către Panama, unde autorităţile vor să-şi ispăşească pedeapsa pentru uciderea lui Hugo Spadafora, rivalul său politic şi a cel puţin încă unei persoane. Noriega a fost judecat şi condamnat in absentia. În Franţa, fostul dictator a fost condamnat, anul trecut, la şapte ani de închisoare, pentru spălarea a 2,9 milioane de dolari prin băncile de aici. I s-a cerut, de asemenea, să înapoieze banii. Procesul de extrădare a fostului dictator a început duminică dimineaţă, cu un zbor de la Paris la Madrid. În timpul celor patru ore cât a stat la Madrid, el s-a aflat în custodia poliţiei spaniole. Autorităţile din Panama au întărit securitatea pentru a-i garanta securitatea fostului dictator. Din cauza vârstei şi a sănătăţii şubrede, cât a stat în închisoare în SUA a suferit de cancer la prostată şi atac cerebral, Noriega ar putea cere să fie transferat din închisoare în arest la domiciliu.

Preşedintele George H.W. Bush a ordonat invadarea Panama, o limbă de pământ de o importanţă geostrategică crucială, ce face legătura între cele două Americi şi între oceanele Pacific şi Atlantic, în decembrie 1989, sub pretextul că Noriega ameninţă viaţa şi proprietatea din SUA. Noriega a fugit din birou şi a încercat să se refugieze la ambasada Vaticanului în Panama. S-a predat în ianuarie 1990 şi a fost dus în SUA, unde i s-a intentat un proces civil. A fost pus sub acuzare pentru racketism, spălarea banilor provenind din droguri şi trafic cu droguri. A fost acuzat că are legături cu celebrul Pablo Escobar, şeful cartelului drogurilor din Medellin şi că a adunat o avere de mai multe milioane de dolari.