Fostul director adjunct al ITM, călcat de hoţi

Poliţiştii constănţeni fac cercetări pentru identificarea a doi bărbaţi care au spart casa fostului director adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa, Marius Ciobanu. Incidentul a avut loc în noaptea de 16 spre 17 mai 2010. „Am auzit câini lătrând şi am ieşit din casă pentru a vedea ce se întâmplă. Atunci i-am zărit pe cei doi indivizi. Erau îmbrăcaţi în negru şi au fugit imediat. Am descoperit apoi că hoţii intraseră în casă forţând fereastra de la baie, pe care o lăsasem în poziţie oscilobatantă. Mi-au furat suma de 10.000 de lei, telefonul mobil şi mai multe documente pe care le aveam în locuinţă. Am depus plângere la Poliţie şi sper ca autorii să fie prinşi”, a declarat Marius Ciobanu. Fostul director a fost condamnat de magistraţii Tribunalului Constanţa, pe 15 martie 2010, la cinci ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. Sentinţa a fost atacată cu apel, iar dosarul se află pe masa judecătorilor Curţii de Apel. Potrivit actului de inculpare, pe 13 octombrie 2009, Marius Ciobanu a pretins şi a primit de la Dorin Diaconu, patronul SC “Astor International” SRL Constanţa, o sumă de bani în schimbul soluţionării în mod favorabil a unei plângeri referitoare la nerespectarea legislaţiei privind raporturile de muncă.