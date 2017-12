Fostul director adjunct al ITM Constanţa rămîne în arest

Magistraţii Curţii de Apel Constanţa au judecat, ieri, şi au respins, după deliberări, recursul declarat de Marius Ciobanu, fostul director coordonator adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, care a fost arestat în urmă cu trei zile pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă. Avocatul lui a susţinut, în faţa instanţei de recurs, că arestarea clientului său este nelegală şi netemeinică şi că la dosar nu există indicii clare care să dovedească vinovăţia lui Ciobanu. De asemenea, apărătorul fostului director adjunct al ITM Constanţa a invocat încălcarea, de către organele judiciare, a art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care statuează că fiecare cetăţean are dreptul la un proces echitabil. El a afirmat că există la dosar mai multe înscrisuri la care nu a avut acces, motiv pentru care este sigur că anchetatorii nu au probe solide împotriva lui Marius Ciobanu. Totodată, avocatul a susţinut că, din declaraţia dată de denunţător, nu reiese clar de ce acesta a dat banii, iar din convorbirile telefonice interceptate ar reieşi că Ciobanu ar fi vrut să-i împace pe denunţător şi pe fostul angajat al acestuia. Adus în faţa judecătorilor Curţii de Apel Constanţa, Ciobanu a refuzat să declare ceva cu privire la comiterea faptei. Singurele cuvinte rostite au fost în momentul în care i s-a dat cuvîntul cu privire la menţinerea sau nu a stării de arest preventiv. „Nu m-am confruntat cu aşa ceva pînă acum şi sper să nu mă mai confrunt. Am muncit mult să ajung unde am ajuns. N-am făcut nimic rău nimănui. Întotdeauna am căutat să fac numai bine. Chiar în ziua aceea am rezolvat şi alte cazuri, tot pe cale amiabilă, aşa cum am încercat şi în acest caz. Vreau să fiu cercetat în stare de libertate, nu am de ce să mă sustrag cercetărilor”. Procurorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Constanţa a spus că măsura arestării preventive a fost luată în baza unor probe reale, nu doar a unor indicii temeinice, iar discuţiile dintre Ciobanu şi denunţător au fost interceptate legal, cu autorizarea instanţei. De asemenea, în opinia DNA, „este foarte clar pentru ceea ce s-a solicitat suma de bani întrucît există probe care dovedesc pentru ce s-a cerut şi s-a dat suma de bani”. Potrivit DNA - Serviciul Teritorial Constanţa, pe 13 octombrie, Ciobanu a fost prins în flagrant în timp ce primea suma de 2.500 de lei de la denunţător. Potrivit anchetatorilor, directorul adjunct al ITM Constanţa a pretins şi primit de la patronul unei societăţi de transport cereale „o sumă de bani neprecizată pentru ca, în schimb, să intervină pe lîngă un subordonat de-al său care să soluţioneze în mod favorabil denunţătorului o plîngere referitoare la nerespectarea de către firma denunţătorului a legislaţiei referitoare la raporturile de muncă”. Concret, pe 7 octombrie, un fost angajat al denunţătorului a depus la ITM o sesizare precum că nu şi-a primit salariul timp de şapte luni, cerînd specialiştilor să rezolve situaţia. Pe 9 octombrie, angajatorul (care este şi denunţătorul) a mers la ITM, unde a purtat o discuţie cu Marius Ciobanu privitoare la sesizarea fostului angajat. Denunţătorul a povestit, în plîngerea depusă la DNA, că Ciobanu i-a propus să se împace cu muncitorul nemulţumit şi să îi ofere nişte bani. La plecare, denunţătorul a spus că va reveni după ce se va gîndi ce vrea să facă. El a mers la DNA, a făcut denunţul, apoi pe 13 octombrie, s-a întors la ITM pentru a vorbi cu Ciobanu. Cu toate că directorul adjunct nu i-a precizat că trebuie să dea şpagă dacă vrea să scape fără sancţiune pentru nerespectarea legii, faptul că Ciobanu i-a spus că trebuie „să dea ceva”, l-a făcut pe denunţător să creadă că este vorba despre o sumă de bani. Aşa că, în timp ce se afla în biroul lui Ciobanu, în jurul orei 12.00, denunţătorul a scos 2.000 de lei, pe care i-a dat directorului, fără să precizeze pentru ce sînt acei bani. Ciobanu i-a luat şi i-a băgat în buzunar, cerîndu-i apoi alţi 500 de lei „pentru a-i da cuiva”. Oamenii legii au intrat imediat în biroul directorului adjunct al ITM Constanţa şi l-au surprins pe acesta cu banii în buzunar. El a susţinut că nu a cerut mită şi că banii primiţi erau, de fapt, pentru fostul angajat al denunţătorului, ca să îl determine să îşi retragă sesizarea. „Eu nu am vrut decît să mediez această situaţie, să încerc să îi împac pe angajat şi angajator fără a se ajunge la sancţiuni drastice împotriva patronului”, a declarat Marius Ciobanu în faţa anchetatorilor. Cu toate acestea, el va rămîne după gratii pentru următoarele 29 de zile.