Fostul Guvern PDL, convocat în „ședință” la DNA

20:06:45 / 05 Noiembrie 2015

klanul basist

Au aruncat tara in haos.. Basistii joaca pe cadavrele celor care au ars in colectiv se freaca pe maini ...au scapat de Ponta.O tara care nu avea nevoie de banii de la fmi o tara care in sfarsit dupa 25de ani de chinuri arenascut datorita unui singur om V Ponta. Au asteptat parca nenorocirea acelor tineri pt a se infiltra in multi.e cerand demisia lui Victor de parca el era vinovat si el a montat acele artificii ucigase. De ce nu si da demisia Blaga si toata haita de hoti din pnl fost pdl?