Fostul guvernator al Istanbulului, Huseyin Avni Mutlu, a fost arestat vineri din cauza unor presupuse legături cu tentativa de puci eșuată de luna trecută din Turcia, relatează agenția Xinhua.

Împreună cu Mutlu, alți 11 suspecți, inclusiv șapte guvernatori, un viceguvernator și trei șefi de districte, au fost de asemenea arestați pentru apartență la organizația lui Fethullah Gulen, un cleric autoexilat în SUA pe care Ankara îl consideră responsabil pentru tentativa de puci din 15 iulie, soldată cu moartea a 237 de persoane.

Mutlu, după ce a fost patru ani guvernator al Istanbulului, între 2010 și 2014, a lucrat în cadrul Ministerului de Interne turc. El a fost suspendat din funcție după tentativa de puci și reținut pe 26 iulie în cadrul investigațiilor privind puciștii.

În timpul interogatoriului, Mutlu a dezmințit că are legături cu organizația lui Gulen, potrivit agenției turce de presă Anadolu. ''În noaptea când a avut loc tentativa de lovitură de stat, eu am condamnat acțiunea pe Twitter și am spus desigur că ei trebuie să plătească în fața legii'', ar fi declarat Mutlu, potrivit Anadolu, precizând că fostul guvernator a mărturisit că a vorbit o dată la telefon cu Gulen, dar că nu s-a întâlnit niciodată cu el.

Din locuința lui Mutlu au fost confiscate două cărți scrise de Gulen și în agenda sa telefonică a fost găsit numărul fostului comandant al Forței aeriene Akin Ozturk, care a fost arestat și demis din funcție în legătură cu Gulen, precizează de asemenea agenția.

În declarația sa, Mutlu a afirmat că cele două cărți aparțineau cumnatei lui sau fiului ei și că numărul de telefon al lui Ozturk îl are are datorită relației lor profesionale anterioare în orașul Diyarbakir (sud-est), din perioada 2007-2010, potrivit Anadolu.