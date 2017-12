Fostul hocheist Doru Tureanu a decedat

Fostul mare hocheist Doru Tureanu, în vârstă de 60 de ani, marcatorul all-time la naţionala României, multiplu campion naţional cu Dinamo şi inclus în Hall of Fame, a decedat, în această dimineaţă la Spitalul Colentia, a anunţat, antrenorul formaţiei Sportul Studenţesc, Ioan Martin. "A murit azi dimineaţă la Spitalul Colentina, după ce pe 2 martie făcuse o comoţie cerebrală. E o mare pierdere pentru sportul românesc, a fost unul dintre cei mai buni hocheişti români. Îl cunoşteam foarte bine, am fost colegi de clasă şi am jucat împreună. Prin '77 a refuzat o ofertă de două milioane de dolari de la canadieni. Nu a vrut să plece din ţară pentru că mama lui era bolnavă. Apoi a avut oferte şi după Jocurile Olimpice din 1980", a declarat Martin.

Doru Tureanu, 60 de ani, a fost al doilea român inclus în Hall of Fame, după Eduard Pană.

El a evoluat în cariera sa numai la Dinamo Bucureşti, în perioada 1969-1987, echipă pentru care a debutat la 14 ani şi a făcut parte din cea mai bună generaţie pe care a avut-o hocheiul românesc, fiind considerat, neoficial, cel mai bun jucător pe care l-a avut România vreodată. De asemenea, Doru Tureanu este marcatorul all-time al naţionalei, cu 112 puncte (74 de goluri şi 39 de pase decisive), participând la două ediţii ale Jocurilor Olimpice (Innsbruck 1976, şi Lake Placid 1980) şi la 17 ediţii ale Campionatului Mondial (1971-1987).

Coleg în linia de atac cu Marian Costea şi Dumitru Axinte, Doru Tureanu a evoluat în victoria obţinută de România în faţa SUA, scor 5-4, la Campionatul Mondial din anul 1977.

Conform site-ului ofcial al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, oficialii clubului Montreal Canadiens, impresionaţi de evoluaţia lui Tureanu de la mondialul din 1977, i-au propus jucătorului un contract, însă acesta a refuzat, preferând să fie alături de mama sa, care era grav bolnavă. Trei ani mai târziu, doi oficiali canadieni au venit la Bucureşti pentru a-l determina pe Tureanu să plece la Montreal, dar Securitatea a blocat transferul. Tureanu a fost ulterior reţinut şi a primit mai târziu interdicţia de a părăsi teritoriul României.