Fostul internaţional brazilian Rivaldo, acționar la Farul Constanța

brazilianul Rivaldo Vitor Borba Ferreira, a devenit acţionar la clubul Farul Constanţa, a anunţat campioana României, luni, pe site-ul său oficial.

’Am promis în urmă cu doi ani că trebuie să devenim un club foarte puternic, care să își propună mereu obiective tot mai importante, pentru că Farul reprezintă un brand, este echipa tuturor constănțenilor, a tuturor dobrogenilor. Nu mai este niciun secret din faptul că doresc să am alături parteneri puternici, să vând acțiuni, așa cum am spus în diverse situații, pentru că Farul trebuie să devină un club din Top 3 în România.

Am reușit în ultimul sezon ceva fantastic prin câștigarea campionatului, dar pentru a ne dezvolta în continuare este nevoie de parteneri puternici. Este o mândrie că o personalitate mondială, un lider așa cum este Rivaldo, a decis să se alăture clubului nostru. Faptul că un campion mondial, un Balon de Aur, un câștigător de Champions League a decis să vină la Farul dovedește să am muncit bine până în prezent și că am arătat încredere, siguranță prin proiectele pe care le dezvoltăm. Este un nou pas pe care ni l-am propus, acela de a deveni cei mai buni’’, a declarat Hagi.