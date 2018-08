Fostul ministru britanic al Apărării și New Europe, atac la Kovesi și Statul Paralel

Guvernul României ia în calcul introducerea amnistiei în cazul condamnărilor pentru corupție emise în timpul mandatului Laurei Codruța Kovesi la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. Această potențială decizie vine după ani de acuzații din ce în ce mai grave și mai publice de tactici necinstite și înșelătoare folosite pentru a obține rata de condamnare impresionantă a DNA de 92%. Îngrijorările cu privire la un sistem de justiție politizată, care încalcă statul de drept și procedurile legale, i-au făcut pe unii dintre membri guvernului să se gândească la o astfel de întreprindere dramatică, informează, încea mai recentă ediție a sa, reputatul săptămânal cu sediul central la Bruxelles, New Europe, o voce extreme de puternică, neafiliată politic, în cadrul Uniunii Europene.

Scriind pentru Conservative Home, în august, Lordul Andrew Robathan, membru al Parlamentului Britanic și fost ministru în patru ministere, între care și cel al Forțelor Armate, a declarat că revocarea lui Kovesi lasă „România la o răscruce de drumuri, acum liberă să liniștească îngrijorările cu privire la un sistem de justiție politizat și să treacă la unul care prioritizează libertatea individului și domnia legii”.

Vorbind despre natura condamnărilor pronunțate de-a lungul regimului Kovesi la DNA, acesta a mai spus că „din păcate, multe dintre condamnările Anticorupției, care au fost lăudate în trecut, ar putea fi o consecință a corupției și protocoalelor de colaborare ilegitime între autorități, de multe ori cu prețul drepturilor omului, libertăților civile și independenței judiciare”.

Tocmai astfel de îngrijorări, venite de la politicieni vestici, au făcut posibilă toată această dezbatere despre amnistie. Ceea ce era în trecut alarmant doar în România a trecut acum peste granițele ei, mulți europeni fiind din ce în ce mai conștienți de abuzurile petrecute în ultimii ani sub deghizarea în Anticorupție. Aceste acuzații au făcut guvernul României să ia în serios cererile pentru amnistie, știind că o serie întreagă de condamnări, posibil mii, nu pot fi considerate sigur corecte.

În cei șase ani de mandate Kovesi, DNA s-a transformat într-o operațiune atotputernică, capabilă de a distruge reputația unei persoane din pix. Tactici și mai întunecate au fost folosite, printre care falsificarea de probe, intimidarea martorilor și direcționarea procurorilor pentru a ținti oponenți indiferent de dovezi. În timp, acesta a devenit un adevărat modus operandi pentru DNA, ceea ce a dus în final la revocarea lui Kovesi.

Poate cel mai problematic aspect la activităților DNA a fost colaborarea apropiată cu serviciile secrete românești, mai exact cu SRI. Anul acesta, s-a descoperit că un incredibil număr de 65 de protocoale secrete de colaborare există între cele două organizații, generând temeri că DNA și SRI lucrează împreună pentru a distruge o mulțime de politicieni, oameni de afaceri și alte figuri proeminente care s-au găsit, brusc, în fața plutonului de execuție. Cea mai îngrijorătoare parte a acestei colaborări a fost posibila manipulare a judecătorilor și forțarea acestora să iaar niște decizii ce încalcă flagrant drepturile omului.

În luna mai a acestui an, Asociația Barourilor Europene a emis o declarație prin care exprima o „neliniște profundă” cu privire la interferența SRI în sistemul de justiție românesc. Organizația, care reprezintă 250 de barouri și un milion de avocați de-a lungul continentului, au subliniat teama că implicarea SRI ar putea împiedica accesul cetățenilor la curți de justiție „libere și independente”. Acest nivel de amestec a determinat compararea Serviciului cu Securitatea erei Ceaușescu. Scriind în luna martie acestui an, un fost consilier din Ministerul Afacerilor Externe britanic, David Clark, a comentat despre „relația apropiată și secretă dintre DNA și SRI și despre rolul pe care ambele instituții îl au în manipularea sistemului de justiție prin mijloace conspirative și extra-constituționale.”

SRI s-a asigurat, de asemenea, ca România să devină una dintre cele mai „ascultate” națiuni de pe planetă. Este înțeles de multă lume că DNA depinde de SRI pentru a accesa o cantitate enormă de date personale ale țintelor ei, printre activitățile operative fiind incluse instalarea de microfoane fără să mai fie nevoie de acordul unei curți de justiție sau obținerea unui mandat. Societatea Henry Jackson a arătat într-un raport de anul trecut că SRI folosește 20.000 de echipamente de ascultare pentru scopuri de anticorupție, de zece ori mai multe decât în cazul antiterorismului. Acest fapt a ridicat serioase semne de întrebare cu privire la motivațiile Serviciului, aflat departe de o nobilă luptă anticorupție.

Aspectele îngrijorătoare ale acestei lupte anticorupție nu se termină aici, voci critice scoțând în evidență condițiile sinistre din închisorile românești, de multe ori îndurate de suspecți luni bune la rând, fără să fi fost găsiți vinovați. Acest fenomen a fost descris ca fiind comparabil cu o sentință la închisoare înainte ca vina să fi fost stabilită. Anul trecut, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a criticat puternic condițiile din închisorile țării, spunând că ar putea fi considerate „inumane și degradante”.

Toți acești factori luați împreună au determinat guvernul României să se gândească bine la ce ar trebui făcut. DNA și SRI sunt instituții de care țara are nevoie, atâta vreme cât ele funcționează în parametri determinați de lege și principiile justiției. Cu tot catalogul de acuzații la adresa DNA sub conducerea lui Kovesi, miniștri se confruntă cu o decizie grea și s-ar putea să nu aibă de ales și să ofere o amnistie pentru condamnările care nu mai pot fi considerate sigure.

Materialul de mai sus este publicat în săptămânalul de limbă engleză New Europe, cu sediul central la Bruxelles. New Europe prezintă știri, opinii și analize cu privire la politicile de stat și economice din întreaga Uniune Europeană, nu este afiliat politic și este considerat cel mai important ziar de acest tip din uniunea Europeană. În cele 48 de pagini ale sale există Secțiunea KASSANDRA, în care sunt publicate știri și anchete despre autorități corupte, decizii oficiale ilegale, încălcări ale drepturilor omului etc., secțiune în care a apărut și materialul de mai sus.