Fostul patron de la FC Farul a blocat formarea noului Consiliu Director

Anunţată drept decisivă pentru viitorul clubului de pe litoral, şedinţa de vineri a Adunării Generale a Membrilor Fondatori a FC Farul nu a limpezit situaţia echipei constănţene. Întîlnirea, care a durat ceva mai mult de o oră, s-a desfăşurat în absenţa “patronului-demisionar” Gheorghe Bosînceanu, care a fost reprezentat de jurişti. Aceştia au dat însă peste cap ordinea de zi, blocînd din start primul punct, constituirea unui nou Consiliu Director. În aceste condiţii, alte două puncte extrem de importante de pe ordinea de zi, dezbaterea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabilirea lotului de jucători pentru sezonul următor, nu au putut fi luate în discuţie. Această manevră a fost posibilă deoarece SC Maritima SA, societate a cărui acţionar principal este Gheorghe Bosînceanu, deţine 50 la sută plus un vot din voturile Adunării Generale a membrilor fondatori. “Constituirea unui nou Consiliu Director nu a putut avea loc, în condiţiile în care Maritima SA, principalul finanţator şi deţinător de voturi, nu a fost de acord. Deţinînd 50 la sută plus un vot din voturile Adunării Generale a membrilor fondatori, societatea are de fapt un drept de veto. Noi am considerat că prin retragerea lui Gheorghe Bosînceanu ca persoană fizică este necesară o altă structură a Consiliului Director, dar aşa este statutul şi trebuie să-l respectăm. În forul de conducere al clubului sînt multe persoane care au societăţi puternice şi care au susţinut financiar echipa de-a lungul timpului, dar cum Maritima SA este majoritară, restul sînt doar de decor. Ne-am propus ca viitorii membri să aibă drept egal de vot, situaţie în care am reda clubul oraşului, pentru că în ultimul timp a fost văzut drept clubul lui Bosînceanu”, a explicat actualul preşedinte al Consiliului Director, Dumitru Manole.

Negocieri pentru lotul de jucători

Pentru a debloca această situaţie, Manole a fost mandatat de membrii Adunării Generale a Membrilor Fondatori să negocieze cu Maritima SA condiţiile de preluare a drepturilor federative asupra jucătorilor. “Timpul este scurt şi sîntem obligaţi să ne mişcăm repede. Bosînceanu a afirmat că nu are pretenţii asupra investiţiilor făcute în infrastructură şi centrul de copii şi juniori, dar am ajuns la un impas în ceea ce priveşte jucătorii de la prima echipă. Dînsul nu a prezentat nicio listă de jucători. Nu am discutat de vreo sumă şi aşteptăm să vedem ce pretenţii va avea Maritima SA. Noi am decis să renunţăm la Vukomanovic, Pahor, Gosic, Teekloh, Fatai, Rusmir şi Rastovac, în timp ce Gerlem şi Chico sînt necesari clubului”, a explicat oficialul constănţean. În schimb, actualul grup tehnic, format din Cristian Cămui, Lucian Marinof şi Sevastian Iovănescu, a fost confirmat pe banca tehnică şi pentru sezonul următor, însă totul depinde de negocierile cu Maritima SA. În privinţa bugetului necesar pentru sezonul viitor, s-au schiţat, totuşi, două variante: un buget pentru promovare, de 3 milioane de dolari, şi unul pentru menţinerea în liga secundă, de 2 milioane de dolari.

Printre cei prezenţi la şedinţă s-a numărat şi Petre Buduru, membru fondator la FC Farul, dar şi membru în conducerea executivă a clubului FC Dinamo. “Sper ca FC Farul să revină repede în prima ligă şi sînt convins că şi cu actualul lot, dar cu o strategie bună, poate fi printre echipele fruntaşe. Oricum, este exclusă orice colaborare cu Dinamo. Am venit la şedinţă doar în calitate de membru fondator”, a spus Buduru.