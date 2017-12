Fostul pilot Darius Petre s-a transformat din organizator în... concurent

Ieri, în parcarea de la Carrefour - Centrul Comercial TOM din Constanţa, a avut loc etapa a patra a Campionatului Naţional de îndemânare auto, ediţia 2013. Competiţia, care se adresează atât piloţilor începători, cât şi celor experimentaţi, a reunit la start 43 de maşini împărţite pe mai multe clase: debutanţi, avansaţi, istorice (cu cilindreea până la 1.600 cmc şi peste 1.600 cmc), modificate (clasa unică rezervată piloţilor avansaţi), Cupa Dacia 1100, Femina şi juniori. Circuitul a testat îndemânarea şi rapiditatea concurenţilor, care au parcurs de trei ori traseul, iar cei mai buni doi timpi ai fiecăruia au contat în clasamentul final. Ocupanţii primelor trei locuri la fiecare clasă au primit cupe şi premii în obiecte promoţionale.

Printre competitori s-a numărat şi Darius Petre, fost pilot în Campionatul Naţional de viteză în coastă, cu mai mulţi ani în urmă, acum organizator al evenimentului automobilistic „Motul Motorsport Event”. El a concurat la clasa D1 (debutanţi, peste 1.600 cmc) şi s-a clasat pe primul loc! „Mă bucur că nu mi-am ieşit din mână şi că am reuşit chiar să câştig. A fost foarte frumos, pentru că am plecat la drum cu ideea de a mă distra şi atât, de a vedea lucrurile şi din postura de concurent, chiar dacă maşina este una obişnuită, de stradă. Eu i-aş spune chiar un dulap pe roţi”, a declarat Darius Petre, care a pilotat maşina proprie, Skoda Octavia 1.2 TSI, şi a demonstrat că nu şi-a pierdut... îndemânarea la volan.

La startul etapei de la Constanţa s-a aliniat şi o vedetă Neptun TV, Alina Sîrbu. Prezentatoarea matinalului „Dimineţi pe val” a pilotat o maşină Opel Corsa şi s-a aflat la prima experienţă într-o competiţie auto oficială! „Sunt pasionată de maşini. Îmi place foarte mult să conduc şi mi-am spus să încerc să trec la un alt nivel. Obişnuiesc să fac mult sport, iar astăzi (n.r. - ieri) am trecut la alt sport, pilotajul. M-am simţit ca acasă pe acest circuit, chiar dacă nu eram obişnuită cu maşina, şi pot să spun că m-am descurcat. A fost şi multă adrenalină, iar emoţia participării la un concurs auto este cu totul diferită de emoţia unei emisiuni în direct. Mă declar mulţumită de mine!”, a mărturisit Alina Sîrbu, care a ocupat locul 9 la clasa D1 şi locul 2 la clasa Femina, după Mihaela Negulescu.

Iată-i şi pe ceilalţi câştigători: D1 (debutanţi, sub 1600 cmc) - Daniel Mihai; A1 (avansaţi, sub 1600 cmc) - Horia Gheorghe; I1 (istorice, sub 1600 cmc) - Costel Racu; I2 (istorice, peste 1600 cmc) - Eduard Niţu; M (modificate) - Attila Miklos; Cupa Dacia 1100 - Adrian Stancu; juniori - Cezar Toma; open - Horia Gheorghe. La clasa A2 (avansaţi, peste 1600 cmc) nu s-a anunţat câştigătorul, pentru că există o contestaţie.