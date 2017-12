Fostul premier bulgar, interogat în secret

Fostul premier bulgar, Serghei Stanişev, liderul Partidului Socialist Bulgar, de opoziţie, a fost interogat în secret, pentru presupuse scurgeri de informaţii clasificate. Stanişev va fi chemat din nou la audieri, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Securitatea Statului (DANS), la sfârşitul acestei săptămâni, interogatoriile acestuia fiind ţinute secrete, pentru a evita atragerea atenţiei presei asupra cazului. Stanişev a renunţat la imunitatea sa parlamentară în 2009, la solicitarea procurorului-şef al Bulgariei, permiţând începerea unei investigaţii împotriva sa, pentru presupuse scurgeri de informaţii clasificate. Între documentele respective se află un raport secret DANS, care prezenta influenţa unor grupări infracţionale organizate asupra anumitor ministere şi agenţii de stat. Premierul Boiko Borisov anunţa, la sfârşitul lui octombrie, că a aflat despre acel raport de la un fost agent al serviciilor secrete, Aleksei Petrov. Borisov declara că predecesorul său, Stanişev, a primit acel document în 2008, dar nu l-a transmis către departamentul de specialitate din cadrul Consiliului de Miniştri, ulterior raportul dispărând, dar ajungând în presă şi pe Internet. Stanişev urmează să fie pus sub acuzare oficial, până la sfârşitul acestei săptămâni. Acuzaţiile vor viza exclusiv rapoartele clasificate. Unul dintre rapoarte, intitulat ”Nevăstuica”, îl vizează, se pare, pe un fost ministru din Cabinetul coaliţiei tripartite a lui Stanişev, dar care nu era membru al Partidului Socialist Bulgar. Celălalt vizează persoane şi grupări ”care prezintă un efect destructiv asupra ministerelor şi instituţiilor statului”. Aleksei Petrov şi alte 13 persoane au fost arestate în februarie, în cadrul unei operaţiuni a forţelor speciale de poliţie, intitulată ”Caracatiţa”, între altele, sub acuzaţiile de trafic de droguri, prostituţie, răpiri şi spălare de bani. Dintre cei 14, doar presupusul lider şi fost agent sub acoperire al serviciilor secrete, Aleksei Petrov şi Mario Djolotov, mâna dreaptă a lui Petrov, au rămas în închisoare.

Pe de altă parte, biroul procurorului a demarat o anchetă privitoare la proprietăţile deţinute în străinătate de magistraţii bulgari, după un recent scandal legat de faptul că rude ale unor judecători construiesc hoteluri la Marea Neagră. Informaţia vine la o zi după ce fostul ministru al Justiţiei din 2001-2005, Anton Stankov, a declarat că ”numai judecătorii mai puţin importanţi au primit proprietăţi la Marea Neagră în diverse aranjamente suspecte, pentru că proprietăţile importante sunt date pe litoralul Greciei. Informaţiile sunt multe, dar de abia pot fi verificate cu resursele aflate la dispoziţie. Nu aş analiza doar Grecia, aş verifica şi proprietăţi în alte locuri de vacanţă din UE”. Informaţia a fost confirmată de preşedintele Curţii Administrative Supreme, Konstantin Pencev, dar acesta a spus că nu are dovezi pe care să le poată da anchetatorilor, fiind vorba mai mult de zvonuri. În urmă cu câteva săptămâni, s-a aflat că rudele a trei judecători de la Curtea Administrativă Supremă au primit ilegal autorizaţii de construire a unor hoteluri cu ieşire la plajă, în Primorsko. Copiii magistraţilor au cumpărat terenurile la un preţ foarte mic, obţinând statutul de rezidenţi ai municipalităţii Primorsko care trăiesc din şomaj şi ajutoare sociale.