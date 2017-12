Fostul preşedinte al Camerei de Comerţ Mihail Vlasov, condamnat definitiv la doi ani de închisoare

Fostul preşedinte al Camerei de Comerţ a României, Mihail Vlasov, a fost condamnat, vineri, la doi ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat că a intervenit la un deputat pentru a-i fi susţinute interesele, decizia fiind definitivă.

"Admite apelul formulat de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva sentinţei penale nr.61/F din 04 aprilie 2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a Penală. Desfiinţează, în totalitate, sentinţa penală menţionată şi,

rejudecând: În baza art. 255 alin. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Mihail Vlasov la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul art. 71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 ca pedeapsă accesorie. Respinge, ca nefondat, apelul formulat de inculpatul Mihail Vlasov împotriva aceleiaşi sentinţe", se arată în decizia magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Decizia instanţei supreme este definitivă. În primă instanţă, fostul preşedinte al Camerei de Comerţ a României a fost achitat, DNA contestând decizia cu apel.

În 15 iunie 2015, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Mihail Vlasov, el fiind acuzat că, în 26 februarie 2013, în calitate de preşedinte al Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), i-a cerut unui deputat "să îi susţină interesele", prin promovarea unui proiect de act normativ intitulat "Lege privind registratorii comerciali şi activitatea de înregistrare în registrul comerţului". Solicitarea a fost formulată în contextul în care Mihail Vlasov îşi dorea adoptarea unui act normativ prin care Camera de Comerţ şi Industrie a României să poată prelua Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, potrivit rechizitoriului procurorilor. În schimbul susţinerii proiectului de lege, Vlasov Mihail, în calitatea sa de preşedinte al Colegiului de conducere al Camerei Naţionale, i-a promis deputatului respectiv, la cererea acestuia, că îl va numi în funcţia de arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

În cadrul actului de sesizare a instanţei, apare informaţia conform căreia iniţiatorii proiectului vizat de anchetatori au fost parlamentarii: Aurel Vainer, Alina Gorghiu, Klarik Laslo-Attila, Attila Marko, Mircea Grosaru şi Florin Iordache.

Pe 19 octombrie, Alina Gorghiu a fost audiată în acest dosar.

"Sunt câțiva ani de zile de când îl cunosc pe Mihail Vlasov și am avut o relație instituțională, nu de prietenie. Am fost contactată în 2013 de Florin Iordache pentru a semna această ințiativă legislativă, împreună cu el și alți colegi ai Camerei Deputaților, atât în mandatul acesta cât și în cel trecut am semnat multe proiecte de lege. Ideea o cunoșteam în mare, nu era nouă, a mai fost un proiect similar susținut în partid. Registrul Comerțului a mai fost în subordinea Camerei de Comerț. Știam de decizia CCR de respingere a proiectului inițial. Dar știam că acest proiect vine cu modificări în acord cu CCR. Nu am citit acel proiect la momentul semnării. Absolut orice fel de demers trebuia să fie legal si constituțional. Nu a fost susținut ulterior acest proiect nici în comisia juridică nici în plen. A primit vot negativ. Guvernul nu a susținut acest proiect și am considerat să nu acceleram susținerea inițiativei. Nici acum nu știu daca Mihail Vlasov a redactat acel proiect, pentru că el mi-a parvenit de la Florin Iordache. (...) De câteva ori am dialogat cu președintele Camerei de Comerț și Industrie (n.r Mihail Vlasov). Nu a existat niciun fel de presiune. Am discutat de câteva ori, inclusiv de acest proiect, de procedura și stadiul lui. Nu mi-am pus nicio secundă problema că cineva urmărește un interes personal. Am crezut că inițiativa poate îmbunătăți calitatea Registrului Comerțului", le-a spus Alina Gorghiu atunci judecătorilor.

În aceeaşi cauză au mai fost audiaţi Bogdan Olteanu şi Florin Iordache.