Fostul primar din Peştera a contractat staţii de autobuz la preţ cvadruplu

Fostul primar al comunei Peştera, liberalul Ion Cosor şi-a dat în petec pînă în ultimele zile de mandat. Fiind sigur că nu va mai fi primar, avînd în vedere şansele minime de reuşită ale lui Cosor, PNL a propus o altă persoană ca şi candidat. Pe lîngă matrapazlîcurile pe care le-a făcut de-a lungul celor patru ani de mandat, Cosor a semnat, cu numai două zile înainte de alegerile locale, un contract prin care Primăria urmează să finanţeze amenajarea a opt staţii de autobuz. Pînă aici nimic anormal, numai că valoarea fiecărei lucrări de amenajare este mult prea mare faţă de serviciul prestat: 81 milioane lei vechi/staţia. “Un reprezentant al SC Alconst Design, firmă de casă a fostului primar s-a prezentat la Primărie şi mi-a spus că trebuie să recepţionez opt staţii de autobuz. Mi s-a pus în faţă contractul şi mi-au fost lăsate aceste... chestii, care ar fi trebuit să fie folosite ca staţii de autobuz. În Peştera nu este nevoie de atîtea staţii de autobuz şi sub nici o formă de staţii achiziţionate la o asemenea valoare“, a declarat Valentin Vrabie. El a mai spus că, în conformitate cu clauzele contractuale, Primăria din localitate are mai multe obligaţii decît drepturi. Astfel că, în cazul în care reprezentantul administraţiei locale, primarul, va încerca să rezilieze contractul, va plăti el personal penalităţi şi despăgubiri pentru nerespectarea contractului. “Sînt obligat să iau şi să plătesc aceste staţii, altfel sînt bun de plată. Indiferent ce vrem noi să facem, sîntem obligaţi să respectăm contractul şi să le plătim. Pe de altă parte îmi este frică să le recepţionez, pentru că valoarea lor este exorbitantă“, a mai spus primarul. Edilul şef al localităţii a adăugat că a cerut mai multor firme din domeniu un deviz estimativ pentru o astfel de achiziţie, însă niciunul nu a depăşit 15-20 milioane de lei vechi. “Dacă ar fi fost achiziţionate de la cel mai exigent producător, cu materiale extrem de bune, preţul unei staţii amenajate nu ar fi putut depăşi 20 milioane de lei vechi. Suma percepută de această firmă este de patru ori mai mare decît cea mai exigentă firmă din domeniu. Este incredibil cît de mult s-au umflat preţurile, avînd în vedere că staţiile sînt construite dintr-un material foarte prost. Sînt nişte imitaţii a staţiilor de autobuz din oraşe, numai că sînt foarte proaste“, a mai spus Vrabie. Mai trebuie spus că acest contract a fost realizat prin atribuire directă şi nu prin licitaţie publică, în condiţiile în care conform legislaţiei în vigoare suma maximă admisă pentru atribuirea fără licitaţie a unei lucrări nu trebuie să depăşească 10 mii euro plus TVA. Se pare însă, că aceasta nu este singura neregulă pe care actualul primar a găsit-o atunci cînd a preluat Primăria. “Am descoperit datorii de peste trei miliarde de lei vechi. va dura mai mult pînă cînd vom aduce această instituţie pe linia de plutire“, a mai spus primarul.