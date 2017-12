Fostul primar din Tulcea, condamnat defintiv

Sentinţă fără nici o altă cale de atac în dosarul lui Constantin Mocanu, fostul primar de la Tulcea judecat, în stare de libertate, pentru abuz în serviciu şi condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Curtea de Apel Constanţa a respins atât recursul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa, cât şi pe cel al lui Mocanu, ambele declarate împotriva deciziei instanţelor tulcene. În vreme ce procurorul a susţinut că pedeaspa este prea blândă şi a cerut încarcerarea fostului edil, avocatul lui Mocanu a solicitat achitarea clientului său întrucât este nevinovat. Hotărârea este definitivă. Amintim că, iniţial, Constantin Mocanu a fost condamnat de Judecătoria Tulcea la doi ani cu suspendare, însă Tribunalul Tulcea a redus pedeapsa la un an, însă tot cu suspendare. Nici procurorii anticorupţie, nici fostul primar nu au fost mulţumiţi de sentinţă şi au atacat-o cu recurs la instanţa superioară constănţeană. Potrivit actului de inculpare, în anul 2004, Mocanu a fost trimis în judecată pentru că i-ar fi închiriat soţiei sale, Maria Mocanu, un fost restaurant deţinut de primărie, la un preţ mult sub cel al pieţei. În rechizitoriu se reţine că acel local a fost transformat de Maria Mocanu într-un centru pentru servicii medicale. Şmecheria a ieşit la iveală după ce controlorii financiari ai Curţii de Conturi au descoperit că la Primăria Tulcea sunt grave abuzuri privind gestionarea domeniului public şi a fondurilor bugetare. Fostul edil a plătit, la acea vreme, toate pagubele aduse bugetului local în majoritatea cazurilor descoperite de controlorii financiari, şi astfel Curtea de Conturi a considerat acele dosare închise. Mocanu a refuzat totuşi să rezilieze contractul de închiriere a localului încheiat în favoarea soţiei lui, ceea i-a adus dosar penal pentru abuz în serviciu şi, recent, cazier.