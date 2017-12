Fostul prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu, în aşteptarea sentinţei

Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, a apărut, ieri, pentru ultima oară în faţa instanţei Curţii de Apel Constanţa, care l-a judecat pentru mai multe infracţiuni de corupţie. „Nu sunt un infractor periculos, sunt un om care a greşit copilăreşte şi şi-a distrus 34 de ani de carieră construită cu greu. Din probele depuse la dosar nu rezultă că am cerut bani sau alte foloase pentru a interveni în anumite dosare penale. În acest caz nu există nicio plângere penală, nicio parte vătămată, nu s-a putut face niciun flagrant, toată acuzarea s-a bazat pe o interpretare subiectivă a interceptărilor convorbirilor telefonice. Cele 171 de zile de detenţie au fost cele mai grele din viaţa mea. În această perioadă dificilă am fost supus zilnic unei presiuni constante din partea deţinuţilor, care m-au identificat cu procurorii care i-au anchetat şi i-au trimis în judecată. Am fost jignit şi chiar ameninţat cu moartea. În plus, am afecţiuni cardiologice foarte grave şi nu pot beneficia de tratament corespunzător în penitenciar”, a spus Apostu în faţa instanţei. Avocatul lui a ţinut o pledoarie în care a descris fiecare infracţiune de care este acuzat fostul procuror, argumentând că acesta este nevinovat şi că, în unele cazuri, nu avea cum să intervină. „Acuzaţia că ar fi beneficiat de o revizie auto gratis pentru a interveni pe lângă procurorul general al României, în vederea promovării unui recurs în interesul legii în dosarele lui Ilie Carabulea, complice în acest proces, este nereală. Oricare dintre noi îşi poate închipui că îl cunoaşte pe procurorul general al României...Acuzaţia că Apostu ar fi încercat să îl determine pe procurorul general al României să ia în seamă memoriile lui Carabulea este exagerată”, a afirmat avocatul Apostol Armeanu, cel care l-a apărat pe Apostu. Acesta a cerut achitarea pentru unele dintre infracţiuni, iar pentru altele pe care le-a recunoscut parţial a solicitat condamnarea la o pedeapsă cu suspendare.

• NEVINOVAŢI• În acelaşi dosar este judecat, tot în arest preventiv, ofiţerul SRI, Tiberiu Narcis Popescu. „Am recunoscut de la început comiterea infracţiunilor, deşi în unele dintre ele am fost implicat parţial. Am săvârşit această prostie din dorinţa de a ajuta...”, a spus Popescu. Avocatul lui, Ion Popescu, a pledat pentru condamnarea poliţistului la o pedeapsă maximă de trei ani cu suspendare. „A făcut ceea ce a făcut în virtutea unei relaţii de prietenie cu Apostu, nu în calitate de ofiţer SRI”, a afirmat avocatul. Şi ceilalţi acuzaţi, judecaţi în libertate, soţii Mihaela Izabela Cârstea şi Sebastian Dumitru Cârstea, omul de afaceri sibian Ilie Carabulea şi Nicolae Boţa, au cerut să fie achitaţi. „Sunt un om care munceşte 16-18 ore pe zi, 7 zile din 7 şi nu ştiu ce caut eu aici. Am creat 20.000 de locuri de muncă, pe care le-am menţinut pe timp de criză. Ancheta aceasta mi-a afectat afacerea, mai ales că sunt nevinovat, nu i-am dat nicio maşină lui Apostu şi nu i-am plătit nicio revizie auto”, a spus Carabulea în ultimul cuvânt. „Eu şi soţia mea ne-am murdărit familia pentru a-l ajuta pe cumnatul meu să îşi recupereze permisul de conducere. Ne-am recunoscut greşeala”, a susţinut şi Sebastian Cârstea. Instanţa a amânat pronunţarea pe 12 aprilie. Reamintim că acest dosar a fost strămutat de la Curtea de Apel Sibiu la instanţa constănţeană la cererea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Potrivit anchetatorilor, procurorul Apostu este cercetat pentru opt infracţiuni de luare de mită, două infracţiuni de trafic de influenţă, instigare la infracţiunea de fals intelectual, două infracţiuni de reţinere sau distrugere de înscrisuri şi pentru favorizarea infractorului, iar ofiţerul SRI Tiberiu Popescu este cercetat pentru trei infracţiuni de dare de mită, complicitate la infracţiunea de reţinere sau distrugere de înscrisuri şi complicitate la infracţiunea de favorizare a infractorului. Cei doi, ajutaţi de Mihaela Izabela Cârstea, Sebastian Dumitru Cârstea, Ilie Carabulea şi Nicolae Boţa, au încălcat de mai multe ori legea penală. În schimbul favorurilor, procurorul şi poliţistul au primit însemnate sume de bani de la complicii lor.