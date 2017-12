• IRAŢIONAL ŞI LIPSIT DE LOGICĂ • Florin Nicuşor Apostu, fostul prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, judecat de Curtea de Apel Constanţa pentru fapte de corupţie alături de cinci complici, a fost audiat, ieri, de instanţă. El s-a declarat nevinovat cu privire la majoritatea acuzaţiilor. În timpul audierii sale, Apostu şi-a consultat de mai multe ori notiţele scrise cu grijă în zilele şi nopţile petrecute în celula de la Poarta Albă. El a răspuns punctual cu privire la fiecare acuzaţie adusă, găsind explicaţie pentru toate. Unele infracţiuni le-a negat, altele le-a recunoscut, însă a susţinut că a fost iraţional şi lipsit de logică atunci când le-a comis. Magistrat de meserie, Florin Apostu a ştiut să speculeze fiecare cuvânt din rechizitoriul în baza căruia a fost trimis în judecată. În cazul infracţiunilor de trafic de influenţă, el a susţinut că anchetatorii nu au suficiente probe din care să reiasă vinovăţia sa. Cu privire la fapta comisă la data de 5 august 2010, când este acuzat că a primit de la ofiţerul SRI Tiberiu Narcis Popescu, arestat şi el în acest dosar, 400 de euro şi 1.500 de lei, Apostu a declarat că nu a observat când acesta i-a pus plicul cu bani în geantă. „Am descoperit 400 de euro abia a doua zi în geantă. „De suma de 1.500 de lei nu am nicio cunoştinţă. Nu am primit-o! asta a rezultat şi din cercetări, şi din confruntarea cu Popescu, precum şi din înregistrările ambientale”, a afirmat Apostu. În ceea ce priveşte acuzaţia de sustragere a unor declaraţii ale unor acuzaţi într-un dosar penal şi înlocuite cu altele scrise de complicii lor, soţii Cârstea, la indicaţiile ofiţerului Popescu, antedatate şi ştampilate de însuşi prim procurorul de atunci Apostu, acesta a declarat: „Fără nicio explicaţie logică am procedat la schimbarea declaraţiilor. Acestea nu aveau cum să modifice starea de fapt ori încadrarea juridică. Iraţionalitatea gestului meu este cu atât mai mare cu cât aveam mijloacele legale pentru a verifica cercetarea…”

• DISJUNGERE • Trei suspecţi din acest dosar, Sebastian Dumitru Cârstea, Mihaela Izabela Cârstea şi Nicolae Boţa, judecaţi pentru complicitate la infracţiunile comise de Apostu şi Popescu, au recunoscut toate acuzaţiile. Ei au cerut aplicarea legii micii reforme, urmând să beneficieze de reducerea cu o treime a pedepselor la care vor fi condamnaţi. Întrucât Apostu, Popescu şi un alt complice al lor, Ilie Carabulea, au spus că sunt nevinovaţi şi au contestat acuzaţiile aduse de procurorii anticorupţie, instanţa a disjuns cauza pentru aceştia. Astfel, cei trei vor fi judecaţi în continuare, în vreme ce soţii Cârstea şi Nicolea Boţa îşi aşteaptă sentinţa.

• PROCES STRĂMUTAT • Reamintim că acest dosar a fost strămutat de la Curtea de Apel Sibiu la instanţa constănţeană la cererea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Potrivit anchetatorilor, procurorul Apostu este cercetat pentru opt infracţiuni de luare de mită, două infracţiuni de trafic de influenţă, instigare la infracţiunea de fals intelectual, două infracţiuni de reţinere sau distrugere de înscrisuri şi pentru favorizarea infractorului, iar ofiţerul SRI Tiberiu Popescu este cercetat pentru trei infracţiuni de dare de mită, complicitate la infracţiunea de reţinere sau distrugere de înscrisuri şi complicitate la infracţiunea de favorizare a infractorului. Cei doi, ajutaţi de Mihaela Izabela Cârstea, Sebastian Dumitru Cârstea, Ilie Carabulea şi Nicolae Boţa, au încălcat de mai multe ori legea penală pe care se presupune că trebuiau să o respecte. În schimbul favorurilor, procurorul şi poliţistul au primit însemnate sume de bani de la complicii lor.