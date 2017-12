Fostul prinţ moştenitor al Nepalului ar fi împuşcat-o pe fiica vicepremierului

Fostul prinţ moştenitor al Nepalului, Paras Shah, ar fi deschis focul asupra fiicei şi ginerelui vicepremierului Sujata Koirala, într-un parc naţional. Paras ar fi deschis focul asupra lui Melanie Koirala Jost şi Rubel Chaudry, sâmbătă noaptea, la clubul Tiger Tops din parcul naţional Chitwan, situat la 175 de kilometri sud-vest de Kathmandu. El a acuzat familia Koirala că a conspirat pentru abolirea monarhiei. Cuplul nu a fost rănit în incident şi s-a mutat într-un alt hotel. Conducerea clubului a anunţat că a avut loc o altercaţie între fostul prinţ, pe de o parte şi Melanie Koirala şi soţul ei, de cealaltă parte. Paras a declarat, într-un comunicat dat duminică publicităţii, că a avut o dezbatere pe teme politice cu un indian şi un cetăţean din Bangladesh şi că a ieşit singur din restaurant, după ce discuţia a scăpat de sub control. “Nu am tras în nimeni. Am tras cu gloanţe oarbe în faţa restaurantului, pentru că eram frustrat de cuvintele pe care le-au folosit cei doi în legătură cu familia şi ţara mea”, a spus el. Poliţia şi Ministerul de Interne din Nepal nu au confirmat incidentul. Sujata Koirala, care se află într-o călătorie în estul Asiei, l-a sunat duminică pe ministrul de Interne, Bhim Rawal, cerându-i să ia măsuri legale împotriva lui Paras. Nu a fost depusă însă o plângere oficială.

Paras a mai fost implicat în bătăi şi incidente armate, când era încă prinţ moştenitor. Tatăl său, Gyanendra Shah, s-a retras în iunie 2008, după proteste de stradă care au pus capăt la 240 de ani de monarhie. Nepalul este în prezent republică. Gyanendra a devenit rege în 2001, după ce nepotul său, fostul prinţ moştenitor Dipendra, a fost acuzat că a deschis focul la o reuniune de familie, omorând nouă oameni, inclusiv pe tatăl şi pe mama sa. Şi Paras a fost rănit atunci.