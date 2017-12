Dan Sima, de 29 ani, fostul şef al Postului de Poliţie Aliman, în prezent agent în cadrul Postului de Poliţie Dobromir, judecat pentru purtare abuzivă, a fost apărat în instanţă de localnicii din Aliman. Martorul a declarat că femeia care îl acuză pe Sima că a bătut-o „umblă mereu beată, nu este crezută de nimeni din sat, bagă zâzanie între oameni din orice, dar nimeni din localitate nu se pune cu ea”. Bărbatul a precizat că a văzut-o pe femeie în seara agresiunii, însă nu a observat nicio vânătaie pe faţa ei. „Era beată pentru că tot încerca să pună mâna pe calul meu de la căruţă, nu îşi controla mişcările şi se plângea că a fost bătută de şeful de post. I-am spus să plece de lângă animal că o poate lovi cu copita. Nu cred că era bătută, altfel ar fi mers pe burtă...”, a adăugat martorul. El şi-a încheiat declaraţia afirmând că nu a văzut dacă femeia ieşise din Postul de Poliţie deoarece era şi el... beat. Bărbatul l-a apărat pe Dan Sima despre care a afirmat că nu a avut niciodată probleme cu localnicii câtă vreme a fost şef în sat pentru că nu era un om violent. La termenul următor instanţa o va audia pe mama martorului, care i-ar fi povestit fiului ei că s-a întâlnit în seara incidentului cu femeia agresată şi nu a observat nicio leziune sau picătură de sânge pe faţa ei.

SNOPITĂ ÎN BĂTAIE Conform rechizitoriului, în iulie 2008, Dan Sima a bătut-o pe Florentina Neagu, din satul Vlahii, pentru a o determina să spună unde sunt banii unui localnic, Petrică Mârleneanu, pe care a fost acuzată că i-a furat. Întrucât femeia nu a recunoscut furtul celo zece milioane de lei vechi, poliţistul a dus-o la sediul Poliţiei din Aliman, unde a lovit-o cu bastonul. La bătaie a asistat şi fiul bărbatului care a acuzat-o de jaf, Marian Mârleneanu. „Am început să plâng, am zis că nu am furat nimic, dar poliţistul a continuat să mă lovească peste tot corpul. Mi-a legat mâinile la spate cu cătuşele, m-a tras de păr şi m-a bătut vreo două-trei ore. L-am tot rugat să mă lase în pace, să plec acasă, că nu mai rezist, însă el a zis că mă ţine toată noaptea şi mă bate până se satură dacă nu spun unde sunt banii”, le-a declarat anchetatorilor Florentina Neagu. Într-un final, aceasta a fost lăsată să plece acasă. Pe drum, ea s-a întâlnit cu mai mulţi săteni, care au văzut-o plină de vânătăi şi plângând. Coşmarul Florentinei Neagu nu s-a sfârşit aici. Pe drum, ea a fost ajunsă din urmă de poliţistul Dan Sima şi de Marian Mârleneanu, care se întorceau cu maşina în satul Vlahii. „Sima a coborât din autoturism şi m-a lovit de câteva ori cu bastonul, apoi m-a împins în şanţ şi mi-a spus că acolo voi putrezi dacă voi spune cuiva ce s-a întâmplat. Cu toate că mă durea tot corpul, am făcut eforturi şi m-am târât până acasă, unde i-am povestit concubinului şi mamei mele ce am păţit la poliţie”, a mai susţinut femeia.