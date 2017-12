Fostul solist UB 40, live în România

Ali Campbell, fostul solist al legendarei trupe britanice UB 40, va susţine un concert la Sala Palatului din capitală, pe data de 16 iunie, de la ora 20.00. În vârstă de 52 de ani, acesta a făcut carieră, timp de aproape 30 de ani, în una dintre cele mai cunoscute trupe reggae din istorie. UB 40 a lansat numeroase hit-uri, printre care \"Red Red Wine\", \"Kingston Town\", \"Don\'t Break My Heart\", \"Homely Girl\", \"Impossible Love\" şi \"Guns in the Ghetto\". De un mare succes s-au bucurat şi cover-urile lor după \"Can\'t Help Falling In Love\" şi \"I Got You Babe\", acesta din urmă fiind cântat de Campbell în duet cu Chrissie Hynde, solista trupei The Pretenders. Discurile UB 40 s-au vândut în peste 70 de milioane de exemplare.

În deschiderea concertului Ali Campbell va cânta trupa Taxi. Biletele costă între 70 şi 220 de lei, iar încasările vor fi donate fundaţiei caritabile FARA, care derulează programe în beneficiul copiilor orfani sau abandonaţi.