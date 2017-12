Fotbal spectacol la Trofeul „Telegraf” de Valentine's Day

20:49:46 / 14 Februarie 2016

pt organizatori

Cred ca meciul Real-FC Constanta a fost exemplul viu al sistemului falimentar de tragere la sorti a grupelor....o grupa D,cu scuzele de rigoare,cu echipe slabe,in care ocupanta locului 2,Real,e desfiintata efectiv la scor de maidan...cred ca daca puneati grupele dupa niste criterii corecte,nu intalneam scor de 11-2 in sfert de finala!!!!....ati aruncat in Grupa A si B toate echipele mai bune,sau foarte bune,si-au rupt capul intre ele,in timp ce Real joaca sferturile....nu vreau sa jignesc pe nimeni,bravo baietilor de la Real ca su ajuns aici,dar cred ca daca in locul lor era Club 29,Macedonia,Capitol,Navodari,ar fi iesit un alt meci...asa a fost o executie in direct...pacat...ati facut ambitii mergand pe sistemul 2 din 7,ca sa scoateti o zi de jocuri,care erau optimile....cred ca la anul veti avea mai putine echipe inscrise in turneul principal,sansele sant prea mici pt anumite echipe....e o parere...dvs hotarati!