“Fotbaliştii Farului merită să fie daţi cu capul de pereţi”

FC Farul s-a afundat tot mai mult în mlaştina retrogradării după ce a cedat, sîmbătă, cu 0-2, meciul susţinut pe teren propriu cu CFR Cluj. Clujenii s-au impus pentru al treilea an la rînd la Constanţa la capătul unui joc tensionat, care a născut multe controverse. Prima repriză a fost plictisitoare pînă spre finalul ei. Primele tensiuni au apărut în min. 38, centralul craiovean Colţescu refuzînd gazdelor un penalty, atunci cînd Guriţă a fost ţinut clar în careu de Panin. Doar trei minute mai tîrziu asistentul Nica a anulat un gol lui Disney pentru ofsaid. “Rechinii” au contestat decizia, iar antrenorul Basarab Panduru a fost trimis în tribune de Colţescu. După reluare, CFR-ul lui Bergodi a profitat din plin de erorile gazdelor şi au păstrat tradiţia, reuşind să plece cu toate cele trei puncte de la Constanţa. Oaspeţii au deschis scorul în min. 62, prin Coroian, care a reluat cu capul din 7 m şi a punctat cu largul concurs al portarului Vlas. Clujenii şi-au dublat avantajul în min. 76, acţiunea personală a lui Surdu fiind reluată în proprie poartă de Şchiopu. Farul încheie turul pe locul 13, cu -5 “la adevăr”, o situaţie ce tinde să devină dramatică avînd în vedere că în retur vor veni la Constanţa Steaua, Dinamo şi Rapid. Campionatul Ligii I va continua însă pînă pe 10 decembrie cu primele două runde din retur. Sîmbătă, 2 decembrie (ora 20.00), FC Farul va primi vizita nou-promovatei UTA, în etapa a 18-a.

Au evoluat formaţiile - FC Farul (antrenor Basarab Panduru): Vlas - I. Barbu (80 Soare), Gheară, Şchiopu, L. Florea - Băcilă, Fl. Lungu, Senin (71 L. Mihai), Maxim (58 Voiculeţ) - Guriţă, Disney; CFR Cluj (antrenor Cristiano Bergodi): Stăncioiu - Manuel Jose, Jula, Cadu, Panin - Oliveira, Mojica (56 Fl. Dan), Coroian - Semedo, Anca, Surdu. Cartonaşe galbene: Băcilă/ Jula, Cadu, Oliveira. Au arbitrat: S. Colţescu (Craiova) - C. Nica (Ploieşti) şi Fl. Ungureanu (Bucureşti).

Panduru s-a dezlănţuit la conferinţa de presă