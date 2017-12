Fotbalul constănţean plânge după Sevastian Iovănescu

ŞOC PRINTRE JUCĂTORI. După dispariţia neaşteptată a preşedintelui executiv al FC Farul, Sevastian Iovănescu, lumea sportului constănţean este în doliu. Fost jucător la nivel înalt, oficialul constănţean s-a stins din viaţă luni seară. Reveniţi ieri la antrenamente, jucătorii Farului s-au arătat şocaţi de cele întâmplate, cei mai afectaţi fiind Vasile Păcuraru, Marius Soare şi Ionuţ Larie, care au făcut primii paşi în fotbal sub îndrumarea lui Iovănescu. „Tot fotbalul românesc este în doliu şi este o mare tragedie. Nea Bebe a fost un fotbalist mare şi este o pierdere imensă pentru toată lumea. Mi-a fost antrenor de la vârsta de 8 ani. Luni seara am vrut să-l vizitez la spital şi am sunat-o pe Alexandra, fata lui, dar nu mi-a răspuns. O oră mai târziu, m-a anunţat că a murit. Mă doare sufletul. Vom încerca sâmbătă să câştigăm şi să-i dedicăm lui victoria”, a spus Păcuraru. „Nea Bebe a fost antrenorul care ne-a învăţat fotbal şi singurul om din club care a avut mereu încredere în noi. Este trist şi suntem alături de familia sa. Sâmbătă vom juca cu gândul doar la el”, a adăugat Soare. „Ne-a cutremurat pe toţi această veste. Ştiam că se simte mai bine, că a vorbit şi că este conştient, şi abia aşteptam să-l putem vedea”, a spus Larie. „Nu-mi vine să cred, mai ales că am vorbit în vestiar că se simte mai bine şi speram să-l vedem cât mai repede lângă noi”, a completat căpitanul Alexandru Măţel. Vestea dispariţiei lui Iovănescu a fost primită cu mare durere de prietenii şi foştii colegi de la Centrul de Copii şi Juniori al grupării de pe litoral. „Este păcat că a plecat prea devreme dintre noi. A lăsat un gol imens în fotbalul constănţean. A fost un om care a stat toată viaţa pe terenul de fotbal”, a spus antrenorul Ion Constantinescu. „A fost un om deosebit, păcat că s-a dus atât de tânăr. Asta este viaţa noastră a antrenorilor, cu mult stres şi cu probleme care se adună”, a adăugat antrenorul Mihai Turcu. De asemenea, conducerea clubului constănţean a transmis un comunicat în memoria fostului preşedinte executiv: „Conducătorii, antrenorii, jucătorii şi întreg personalul de la FC Farul, cu sufletele pustiite de durere, anunţă decesul celui care a fost Sevastian Iovănescu, un farist cu suflet mare. Dispariţia sa neaşteptată lasă un gol imens în inimile noastre. Bebe Iovănescu are un loc aparte în istoria clubului nostru. Pentru tot ce a făcut în fotbalul românesc, respectul nostru va fi etern. Dormi în pace prieten drag. Dumnezeu să te aibă în paza sa”.

ALĂTURI DE ALEXANDRA IOVĂNESCU. Componentele echipei feminine de handbal CS Tomis Constanţa, împreună cu staff-ul tehnic şi conducerea clubului, sunt alături de colega lor, Alexandra Iovănescu, în greau pierdere pricinuită de decesul tatălui său, preşedintele FC Farul, Sevastian Iovănescu. Sincere condoleanţe familiei. Dumnezeu să-l odihnească. Şi DSJ Constanţa deplânge despărţirea de Bebe Iovănescu, plecat prea devreme dintre noi: „A plecat cu încredere să-şi refacă sănătatea printr-o intervenţe chirurgicală, pentru a reveni acasă, lângă fiica lui, Alexandra, şi lângă clubul pe care l-a iubit, FC Farul. Din păcate, nu a rezistat. Competiţia a fost prea grea pentru el, la 56 de ani. Echipa Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanţa este alături de familie, de fiica lui, Alexandra, şi îl roagă pe Bunul Dumnezeu să îl aibă în grijă. Dumnezeu să te odihnească în pace Bebe. Fotbalul pentru tine a fost viaţa ta, a fost tot ce ai iubit mai mult”.

VA FI ÎNMORMÂNTAT JOI. Trupul neînsufleţit al fostului preşedinte al FC Farul a fost adus acasă ieri, după ce a fost supus în cursul dimineţii unei autopsii, rezultatele urmând să fie cunoscute în zilele următoare. În cursul serii, foşti colegi şi elevi, oameni de fotbal şi din sportul constănţean s-au perindat pe la căpătâiul lui Iovănescu. „Este o pierdere care doare enorm. Viaţa lui a însemnat fotbalul şi fiica sa Alexandra. Nu ne mai rămâne decât să ne adunăm în jurul lui şi să-l conducem pe ultimul drum”, a spus directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu. Înmormântarea va avea loc joi, în jurul prânzului, după slujba de la Catedrala Sfinţii Apostoli “Petru şi Pavel” din Constanţa, convoiul funerar urmând să treacă şi pe la Stadionul “Farul”.