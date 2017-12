Fotbalul constănţean “respiră” greu

După multe decenii în care s-a aflat în elita fotbalului românesc, atât la nivel de seniori, dar şi cu grupele de juniori, care ofereau mereu soluţii pentru echipa fanion a judeţului, fotbalul constănţean a intrat pe o pantă descendentă. Dacă din ecuaţie scoatem Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, care, convine sau nu unora dintre constănţeni, reprezintă la cel mai înalt nivel judeţul atât la seniori cât mai ales la juniori, restul fotbalului din această parte a ţării pare în colaps. Multe cluburi şi-au retras echipele de seniori din campionat, iar grupele de juniori sunt şi ele pe cale de dispariţie. FC Farul Constanţa este, din păcate, deja cu un picior în Liga a III-a, Portul Constanţa se zbate în Liga a IV-a, ca şi CS Eforie, în timp ce Callatis Mangalia, Midia Năvodari, CSM Medgidia, Oil Terminal, Elpis, Altay, Conpref, ITC, Voinţa sau Metalul s-au desfiinţat sau mai au doar câteva grupe de juniori. În aceste condiţii, chiar dacă există potenţial în rândul copiilor, valorile apar tot mai puţin din cauza lipsei de interes a cluburilor şi a celor care ar trebui să se ocupe de dezvoltarea sportivă a acestora. Vremurile când FC Farul - echipa ce aduna “crema” fotbalului dobrogean - devenea de trei ori campioană naţională la juniori A (1961, 1962 - antrenor Petre Comăniţă şi 2008 - antrenor Gheorghe Butoiu) sunt doar amintiri plăcute. Vina este deopotrivă a investitorilor de ocazie, fără potenţă financiară, ca şi a lipsei de profesionalism sau motivaţie a multora dintre antrenori.

„La nivel de juniori suntem unul dintre judeţele care încă au o pondere de participare foarte bună prin strădania AJF-ului. De aceea la categoriile de juniori C, D şi E se califică primele două formaţii în fazele următoare. Sunt unele judeţe care nici măcar nu au înscrise vreo echipă în campionat, aşa de rău s-a ajuns”, a declarat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu.

EXCEPŢIA ESTE ACADEMIA HAGI. În doar trei ani competiţionali, Academia Hagi a izbutit să câştige patru titluri naţionale (la juniori D - în 2010 şi 2012, la juniori C în 2011 şi la juniori A - în 2012). Mai mult, grupele Academiei Hagi au reuşit performanţa de a obţine în 2012 calificarea la fazele zonale cu toate grupele de vârstă, juniori A, B, C şi D (singurul club din ţară cu această performanţă), obţinându-se două titluri, la juniori republicani A şi juniori D. Dintre aceştia, mulţi pot face în curând pasul şi spre seniori, în Liga 1, unde, de asemenea, echipa patronată de Gheorghe Hagi a ajuns într-un timp record. Secretul ascensiunii şi rezultatelor grupelor de juniori este dezvăluit de preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu: „Interesul pentru grupele de juniori la foarte multe cluburi este la minimum posibil în acest moment şi, dacă nu s-ar fi impus nişte reguli de la federaţie, sunt convins că multe cluburi ar fi renunţat la copii şi juniori. Degeaba ai jucători dacă nu te ocupi de dezvoltarea lor, din toate punctele de vedere. Este nevoie de educaţie prin sport, necesită implicarea antrenorului în viaţa copilului, nu doar pe timpul antrenamentului. Sunt multe cazuri când copilul vine la stadion, se dezbracă, face antrenament şi pleacă. Cam la atât se rezumă activitatea multor antrenori. Antrenorul, ca şi un profesor, trebuie să-şi pregătească lecţia, ce va face la fiecare antrenament cu fundaşii, cu mijlocaşii, cu atacanţii, etc. Trebuie să se intereseze de starea de sănătate a copiilor, de situaţia la învăţământ, de foarte multe lucruri. Acest lucru se muşamalizează. Din păcate, cu cât scade nivelul de performanţă al echipelor de seniori, Liga a II-a, Liga a III-a, cu atât scade numărul orelor de muncă al celor implicaţi. Inclusiv fotbaliştii vor să fie plătiţi foarte bine în eşalonul secund, dar volumul lor de muncă este de două-trei ore de muncă pe zi. Este groaznic de puţin”.