Congresmanul american Anthony Weiner este în centrul unei polemici care s-a amplificat în această săptămână, în Congres, pentru că este suspectat că a trimis unei studente, vineri, o fotografie obscenă cu el, ceea ce acesta neagă cu tărie. Congresmanul democrat de New York susţine că i-a fost piratat contul de Twitter. În schimb, refuză să spună dacă fotografia îl reprezintă sau nu. Fotografia care prezintă în prim-plan lenjeria intimă a unui bărbat a fost retrasă de pe contul său. “Nu am trimis această fotografie, altcineva a făcut-o”, a declarat Anthony Weiner, după votul de miercuri din Camera Reprezentanţilor. “Scriam pe Twitter despre un meci de hochei, în acel moment”, a declarat, explicând că apoi a văzut apărând fotografia. “Am şters-o şi altcineva a luat-o”, a adăugat politicianul, afirmând că nu o cunoaşte pe tânăra destinatară a mesajului. “Este o farsă”, a reiterat de mai multe ori Anthony Weiner. Cert este că acest scandal i-a cam ruinat şansele de a deveni primar de New York, aşa cum se credea!