Fotografii care prezintă viaţa grea a copiilor din România şi Bosnia, prezentate la Londra

O expoziţie cu fotografii care prezintă viaţa unor copii şi familii din România şi Bosnia, care trăiesc în condiţii teribile, luptându-se în fiecare zi să supravieţuiască, a fost vernisată la V&A Museum of Childhood din Londra, potrivit cotidianului The New York Times. Sub denumirea "evenimente care merită vizitate", publicaţia The New York Times a realizat recent o listă care include expoziţii şi manifestări culturale care se desfăşoară în următoarele luni în mari oraşe ale lumii, între care Tokyo, Hong Kong, New York, Chicago şi Londra. Printre aceste evenimente recomandate de The New York Times se numără şi expoziţia "Hidden Identities Unfinished", a fotografei italiene Yvonne De Rosa, care a vizitat zone rurale din România şi Bosnia, în cadrul unui proiect realizat împreună cu organizaţia Hope and Homes for Children, care se ocupă de ajutorarea copiilor din comunităţile defavorizate. Yvonne De Rosa a fost foarte impresionată de forţa oamenilor şi a culturilor pe care le-a descoperit în aceste comunităţi, fotografiile realizate de aceasta în timpul călătoriei în România şi Bosnia fiind prezentate în expoziţia "Hidden Identities Unfinished", care a fost vernisată recent la Londra, la Museum of Childhood, ce face parte din celebrul Victoria and Albert Museum. Expoziţia fotografică examinează vieţile unor copii şi familii care trăiesc în condiţii dificile în România şi Bosnia. "Oamenii pe care i-am întâlnit au fost uimitori, dar trăiesc în condiţii teribile, luptându-se în fiecare zi să supravieţuiască", spune Yvonne De Rosa, în prezentarea expoziţiei sale de pe site-ul instituţiei muzeale londoneze. Fotografiile realizate de Yvonne De Rosa vor putea fi admirate la V&A Museum of Childhood din Londra până pe 28 iunie. Yvonne De Rosa este o fotografă italiană, care în prezent locuieşte şi lucrează la Londra.