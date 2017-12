Fotomodel mort la 28 de ani

Un accident petrecut pe 12 noiembrie i-a curmat viaţa manechinului Charles DeVoe, care a pozat pentru case importante, precum Dolce & Gabbana şi Abercrombie & Fitch. Tânărul făcea surfing în New York, când cordonul de la gleznă s-a agăţat de un par de lemn. A stat minute întregi în apă, la Rockaway Peninsula, până când echipa de salvare a putut să îl elibereze şi să îl ducă la Centrul Medical Prezbiterian al Universităţii Columbia din New York. Charles DeVoe s-a aflat în comă timp de o lună după acest incident. Vinerea trecută, însă, a pierdut bătălia cu viaţa. La început, organismul său a răspuns la tratament, dar apoi, din păcate, nu a găsit suficiente resurse pentru a merge mai departe. Charles DeVoe era originar din Philadelphia, dar s-a mutat în New York, în 2004, după ce a absolvit Universitatea din Colorado.