Fotomodelele, cercetate pentru că... au votat!

EU DE CE VOTEZ? Fie că vă vine sau nu să credeţi, poliţia judiciară din Constanţa a început, sub supravegherea unui procuror, cercetarea fotomodelelor care au votat în costum de baie la referendumul din 29 iulie. Au fost cercetate în primă fază şase dintre cele 24 de tinere şi urmează şi celelalte să dea cu subsemnatul. Dacă, în primă fază, pare amuzant demersul poliţiştilor bazat pe o plângere subţire a PDL, la o cercetare mai atentă este de-a dreptul îngrijorător faptul că o serie de tinere sunt tocate cu întrebări de către instituţiile de anchetă cu privire la modul în care şi-au exprimat dreptul de a alege. Plângerea portocaliilor constănţeni are două capete de acuzare pe care primarul Constanţei a afirmat că le-ar fi desfiinţat din capul locului dacă era chemat de poliţişti înaintea fetelor, astfel încât fetele ar fi fost ferite de atare presiuni procurăreşti. Cele două capete de acuzare vizează faptul că Mazăre le-ar fi instigat pe manechine să meargă la vot şi că le-ar fi mituit cu o noapte de cazare în Mamaia. „Eu nu am fost audiat. De 7 ani vă spun că procurorii, în calitate de slugi ale lui Băsescu, fac orice la comandă. Aştept să mă cheme şi pe mine. Dacă în România am ajuns să se ancheteze manechinele că de ce au votat, de fapt întrebarea în esenţă este „de ce aţi votat?”, „V-a oferit ceva?”, „V-a obligat?”. Asta le întreabă... Fetele sunt într-un contract de publicitate cu Fashion TV. De două luni sunt cazate la Mamaia. Numai festivalul durează trei săptămâni, şi se văd pe carele alegorice de încă o lună. Eu le-aş da o noapte de cazare, dar necondiţionat de vot. Orice bărbat le-ar da o noapte de cazare. Cred că şi poliţiştii le-ar fi dat. În rest, totul face parte din absurdistanul lui Băsescu. În ziua votului, unele dintre fete nu aveau buletinele şi nu au votat, iar altele s-au răzgândit când au ajuns la secţia de vot. Avocaţii mei, pentru că vedeţi că nici la toaletă nu pot merge fără avocaţi, au cerut audierea fetelor în prezenţa lor. Au audiat o parte, urmând ca restul să fie audiate când se întorc avocaţii din vacanţă. Şi, ca să vedeţi până unde se merge, vor să facă o comisie rogatorie ca să meargă să le ia declaraţii la ele acasă, pentru că fetele vor termina contractul aici şi vor pleca fiecare la casa ei. Fetele sunt puţin speriate. Ele au venit să promoveze turismul şi să participe la prezentări de modă şi sunt târâte şi anchetate de procurori pe motiv că au votat”, a declarat primarul Constanţei.

DE CE NU E LEGAL SĂ NE CHEME LA VOT MAZĂRE, DAR ESTE LEGAL SĂ NE ALUNGE DE LA URNE BĂSESCU, UNGUREANU, MONICA MACOVEI ŞI BLAGA?

Mai mult, Mazăre a declarat că nu înţelege de ce este acuzat că ar fi instigat la vot, întrucât Legea 14/2003 prevede la cap. 1 art. 2 că partidele politice sunt obligate să stimuleze participarea cetăţenilor la scrutinuri, iar el, ca lider al unui partid politic, nu a făcut decât să cheme turiştii la vot.

BOICOTUL E LEGAL AU BA? Este îndemnul la vot o infracţiune din moment ce el este o obligaţie legală a partidelor politice? De ce s-au sesizat instituţiile de anchetă doar în cazul lui Mazăre, dar nu s-a mişcat nimic în cazul preşedintelui suspendat Traian Băsescu şi al prietenilor lui din PDL care, contrar L 14/2003, au îndemnat populaţia la boicot. De grozăvia de la Constanţa a auzit şi premierul Victor Ponta, care s-a adresat imediat procurorilor, rugându-i să evite situaţiile penibile. \"Vreau să spun un lucru şi nu-l spun ca ministru interimar al Justiţiei, îl spun ca fost procuror. Mă aştept şi fac un apel la foştii mei colegi să evite pe cât posibil situaţiile ridicole. Nu mi s-a părut deloc amuzant, deşi probabil că este, să văd că sunt anchetate manechinele domnului Mazăre. Cred că procurorii din această ţară trebuie să prindă criminali, trebuie să prindă violatori, trebuie să ancheteze oameni corupţi, trebuie să ancheteze tâlhari, pe manechinele lui Mazăre nu e nevoie să le ancheteze procurorii\", a spus premierul, aflat la Ministerul Justiţiei.