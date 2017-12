Fotomodelul Mădălina Ghenea neagă orice implicare în dosarul prostituatelor de lux şi avertizează că îi va trage la răspundere pe toţi aceia care propagă asemenea declaraţii, pe care le consideră "defăimătoare" şi despre care afirmă că îi afectează contractele de publicitate în derulare. După ce Lavinia Despa, una dintre persoanele cercetate pentru proxenetism în dosarul prostituatelor de lux foloseşte numele de Ghenea într-o discuţie cu un potenţial client, în presă au apărut speculaţii conform cărora Mădălina Ghenea ar fi implicată în acest scandal, în care au fost invocate numele unor asistente TV, care au fost de altfel şi audiate. Într-un comunicat, Mădălina Ghenea spune că aceste afirmații sunt contrare adevărului, afectându-i în mod nemeritat imaginea și activitatea profesională: "Nu am nicio implicare, de nicio natură, în actele ce fac obiectul dosarului nr. 1206/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 (așa numitul “dosar al prostituatelor de lux”). Am întreprins deja astăzi, 09.02.2015, demersurile legale necesare pe lângă Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 pentru a obține o confirmare scrisă cu privire la lipsa oricărei calități procesuale a subsemnatei în acest dosar". Ea precizează că nu a permis niciodată, niciunei persoane să îi propună, direct sau indirect, întreținerea de relații sexuale contra unor sume de bani. Ghenea spune că, începând cu anul 2009, Lavinia Despa i-a scris în mai multe rânduri pe rețeaua de socializare Facebook, adresându-i complimente. "În cadrul acestei rețele, subsemnata am 250.000 de utilizatori care îmi urmăresc postările (engl. followers), cu care comunic regulat în mod amical, dar sumar. Discuțiile cu domnișoara Lavinia Despa nu au depășit acest cadru, iar domnișoara Despa poate confirma acest lucru", precizează Mădălina Ghenea. În ceea ce priveşte afirmaţiile referitoare la implicarea sa în acest dosar, Mădălina Ghenea afirmă: "Dincolo de starea de șoc cauzată de o asemenea acuzație, contractele de publicitate pe care le derulez sunt afectate în mod direct de astfel de susțineri cu scop defăimător". Ea avertizează că va întreprinde toate demersurile legale necesare pentru tragerea la răspundere a autorilor declarațiilor defăimătoare, precum și a tuturor publicațiilor care acceptă să propage astfel de calomnii. Peste 40 de persoane, majoritatea femei, printre care Daniela Crudu, Mădălina Pamfile, Simona Traşcă au fost audiate, în 5 februarie, la Secţia 19 din Capitală, într-un dosar de proxenetism. Diana Gureşoaie, Lavinia Despina şi Ramona Popescu, Mirela Dumitru, Georgiana Constantin şi Diana Nicoraş au fost reţinute în acest dosar. Anchetatorii au folosit ca probe, pe lângă interceptări şi audieri de martori, mesaje transmise pe Facebook, comunicări de la mai multe hoteluri şi de la ANAF şi ITM. Potrivit referatului întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru a proba infracţinile de proxenetism, la dosar au fost depuse, pe lângă declaraţiile mai multor martori şi stenogramele unor convorbiri telefonice, şi comunicări de la la mai multe hoteluri din Bucureşti, dar şi de la instituţii publice, precum Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). Anchetatorii au cerut informaţii de la ANAF şi ITM pentru a proba faptele de prostituţie, întrucât, potrivit legii, pentru a fi considerată prostituată, o persoană trebuie să-şi câştige existenţa numai din întreţinerea de relaţii sexuale contra cost, fără să aibă un loc de muncă. Printre discuţii, este şi cea dintre Lavinia Despa şi un bărbat. Bărbatul întreabă: "Da’ cu Ghenea n-ai mai vorbit, nu, pe Facebook?", Despa răspunzând: "Vorbesc pe… (neinteligibil)… Cu ea vorbesc tot timpul!".