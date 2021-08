Fototapet: o modalitate inedită de a-ți personaliza și moderniza casa

Atunci când spunem tapet, ne gândim de multe ori la ceva bătrânesc, dar nu este cazul. Tapetul nu mai este întâlnit doar în casa bunicii și nu mai are un design anost. Mulți dintre noi am început să acordăm mai multă atenție casei noastre și design-ului interior de când pandemia a început și am fost nevoiți să petrecem mai mult timp în interior. Este normal să ne dorim, astfel, să transformăm spațiul într-un loc cât mai plăcut.

Unul dintre cele mai interesante moduri de a schimba aspectul unei camere este cu fototapet. Acesta dă un aer diferit camerelor, le personalizează și le oferă un plus de stil. Tapetul poate fi subtil, texturat, cu modele personalizate, ilustrații sau iluzii optice geometrice.

Pentru mulți dintre noi este suficient să avem un singur perete de accent pe care să îl acoperim cu fototapet, mai ales dacă simțim că acesta ar putea să acapareze întreaga cameră și să o încarce prea mult. Putem să utilizăm tapet pe peretele pe care așezăm patul în camera de zi sau pe peretele pe care așezăm patul în dormitor.

Datorită design-urilor noi și diferite, tapetul poate fi folosit pentru a acoperi pereții întregii camere.

Acum, cu modelele noi de fototapet, acesta nu trebuie luat în considerare doar pentru un perete de accent. Puteți să utilizați, fără teamă, tapetul pentru a obține un efect complex, fără a încărca camera prea mult. Tot ce trebuie să faceți este să găsiți un model potrivit cu elementele de mobilier din cameră.

Puteți să alegeți un fototapet cu imagini inspirate din natură, de tipul pădurilor sau modelelor florale cu multe frunze, pentru a aduce un strop de verde în casa dumneavoastră. Puteți opta pentru tapet cu aspect de marmură pentru eleganța și rafinamentul pe care îl oferă. Are un efect cu adevărat special. De asemenea, luați în considerare tapetul geometric pentru a produce o iluzie optică în camera dorită. Poți utiliza tapetul în avantajul tău, pentru a schimba sau a evidenția anumite aspecte ale camerei.

Cum rămâne cu modelele de fototapet mai încărcate?

Tapetul cu model supradimensionat și încărcat este, în general, bun pentru camerele înalte, dar pot fi utilizate și în camere mici. Aisgură-te că îți planifici abordarea înainte pentru a te asigura că profiți la maxim de modelul tapetului.

Un fototapet trebuie ales cu personalitatea ta în minte. Poți mixa stiluri moderne cu o arhitectură clasică și nu trebuie să te simți limitat de stilul casei tale. Modelele sunt extrem de variate și poți chiar să le personalizezi cu imaginile pe care le dorești, dacă le cumperi la comandă.

Dacă nu te simți încă pregătit să aplici tapet pe toți pereții sau chiar pe unul, poți să cumperi o bucată din taptul care îți place și îl poți înrăma sau aplica pe o bucată de carton tare în așa fel încât să îl poți agăța ca pe un tablou. În acest fel te vei bucura de o pată de culoare, dar vei putea să și vezi cum ar putea arăta acel tapet integrat în cameră.

Poți utiliza tapet în baie?

Cu siguranță! Tapetul sau fototapetul pot fi utilizate în baie în locul faianței. Trebuie doar să țineți cont de faptul că aceste tapeturi sunt speciale, fiind rezistente la umiditate. De obicei, acest lucru înseamnă că pot fi și ceva mai scumpe, însă cu siguranță îți vor schimba în bine aspectul băii tale. Căutați un tapet care poate fi spălat. De obicei, acestea sunt realizate din vinyl, dar nu este ceva bătut în cuie.

Pereții trebuie să fie bine tratați înainte de aplicare, iar tapetul trebuie să fie foarte bine lipit. Dacă ai găsit un tapet sau un fototapet care îți place foarte mult și vrei să îl utilizezi în baie sau în bucătărie, dar te îndoiești de rezistența acestuia la umiditate, există posibilitatea de a aplica vopsea transparentă specială pentru a oferi mai multă protecție.