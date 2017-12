FP mizează pe un profit mai mic

Fondul Proprietatea (FP) estimează ca va obţine în acest an un profit net de 110 milioane lei, de peste 6 ori mai mic decât cel din 2009, în contextul în care nu se aşteaptă la încasări excepţionale din vânzarea de participaţii. Profitul pe 2010 va fi susţinut doar de dobânzile pe care le va încasa Fondul, rezultatul fiind mult mai mic faţă de 2009. În ceea ce priveşte veniturile, Fondul Proprietatea mizează în acest an pe 155,5 milioane lei, în scădere de peste 8 ori faţă de încasările din 2009. Fondul Proprietatea estima recent că va încheia 2009 cu afaceri de 1,29 miliarde lei, de peste două ori mai mari decât în 2008. Lichidităţile FP au crescut în patru ani de la zero, la 500 milioane euro, fiind, foarte probabil, compania românească cu cele mai mari disponibilităţi de „cash”. Fondul Proprietatea a fost creat în 2005, ca soluţie pentru despăgubirea foştilor proprietari deposedaţi de regimul comunist, cărora nu li se mai pot restitui în natură averile confiscate. Fondul are participaţii la 88 de companii, cele mai multe din domeniul energetic.