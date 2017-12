Fragmente din autobiografia scrisă de Patrick Swayze

A pierdut lupta cu maladia secolului, dar îndrăgitul actor american a reuşit să fie un model pentru toţi cei care trec prin aceeaşi situaţie ca şi el. Demn, sigur pe el şi un adevărat lupător, Patrick Swayze a avut curajul să privească moartea în ochi şi să o înfrunte. A crezut pînă în ultima clipă că poate învinge cancerul, dar nu a fost să fie. Imediat ce a aflat că suferă de această boală, starul din filme precum „Dirty Dancing” sau „Ghost / Fantoma mea iubită” a început să îşi scrie autobiografia.

„Să lupt cu cancerul a fost cea mai provocatoare experienţă cu ochii deschişi pe care am avut-o vreodată. M-a trimis într-o călătorie emoţionantă şi mai adîncă decît orice altceva am simţit pînă acum. Să îţi înfrunţi condiţia de muritor este cel mai rapid mod de a afla din ce eşti făcut. Te dezbracă de toate nimicurile şi expune fiecare parte din tine - forţa şi slăbiciunile tale, conştiinţa de sine. Sufletul tău”, scria vedeta. În decembrie 2007, Patrick Swayze a simţit pentru prima dată că lucrurile nu sînt în regulă cu el. Au fost primele semne din coşmarul care avea să înceapă în viaţa lui. În timp ce stătea în camera de recuperare, după seria de analize la care a fost supus pentru a afla de ce suferă, medicii i-au spus soţiei lui, Lisa Niemi, care I-a fost alături timp de 34 de ani. „ . Lisa mi-a spus mai tîrziu că era de-a dreptul confuză. Cînd m-am trezit, aveam crampe atît de rele, încît doctorii mi-au cerut să rămîn peste noapte acolo. Lisa a venit, dar a decis să nu îmi spună înainte ca lupta noastră cea mai dură să înceapă. Mi-a spus că mă iubeşte şi m-a vegheat toată noaptea. În următoarea dimineaţă, medicul a venit şi mi-a dat diagnosticul. Cînd mi-a spus că am cancer pancreatic, primul meu gînd a fost: . Singurul lucru pe care l-am auzit despre boală - că este incurabilă şi că omoară foarte repede. M-am uitat la el şocat. Mă dusesem pentru o simplă procedură gastrointestinală şi apoi, surpriză! Mi s-a spus: Ai putea muri înainte de primăvară”, notează starul.

„Nu ştiam de unde voi găsi puterea să mă împac cu asta. Şi nici Lisa. A fost întotdeauna atît de puternică, dar după ce medicul a plecat, a clacat şi a izbucnit în lacrimi. Şi-a înfundat capul în gîtul meu şi mi-a spus: . Am ţinut-o strîns şi am plîns împreună. În acel moment, în timp ce suspina în braţele mele, m-am simţit atît de singur cum nu am mai fost vreodată. Am ştiut că trebuie să găsesc o modalitate să lupt cu acest lucru, dar numai gîndul m-a epuizat. Mai rămăsese doar o speranţă. Dacă boala nu s-a extins, doctorii au declarat că este posibil să fie operată. Această speranţă avea să se prăbuşească a doua zi, cînd o altă analiză a arătat că deja s-a extins şi la ficat. Aveam ceea ce ei numeau cancer în starea a patra, cel mai cumplit cu puţinţă. Multe lucruri îţi trec prin cap cînd primeşti o sentinţă de condamnare la moarte, începînd cu sau ”, scrie actorul. „Încercam să aflu un mod de a accepta ce se întîmplă, dar apoi nu am putut. Nu eram pregătit să plec şi eram condamnat dacă această boală mă va lua înainte de a fi pregătit. Aşa că i-am spus doctorului: . Voiam să înţeleg exact cu ce mă luptam, astfel încît să pot merge după acest cancer decît să aştept să mă învingă. Şi în anul şi jumătate care a trecut de cînd am fost diagnosticat, a fost exact ceea ce am făcut cu fiece fărîmă de energie pe care am avut-o. Nu am fost genul care să trăiască în trecut, aşa că să petrec timpul cu Lisa privind în urmă la viaţa noastră a fost cu adevărat o iluminare. Singurul lucru pe care l-am realizat este că, indiferent de ce se întîmplă, niciodată nu vom renunţa unul la celălalt sau la visele noastre”, a completat actorul.

„Am vrut să îmi trăiesc viaţa pe cît de normal a fost posibil. Am vrut să trăiesc şi să mă bucur de viaţă decît să mă simt un pacient cu normă întreagă. Într-un fel, am simţit întotdeauna că, dacă voi trăi într-un timp împrumutat, voi păcăli moartea mai mult decît aş putea ţine socoteala. Există ceva în felul lui Swayze căruia îi place riscul şi Dumnezeu ştie că am împărtaşit asta de-a lungul anilor. Lunile pe care le-am petrecut luptînd cu cancerul au fost ca un emoţionant roller-coaster. Erau zile în care mă simţeam determinat să trăiesc pînă cînd voi găsi un leac şi am crezut cu adevărat că o voi face. Şi erau zile cînd eram atît de obosit, încît nu ştiam cum aş putea continua. Dar trebuia”, a subliniat vedeta. Nici voinţa sa şi nici dragostea soţiei sale nu a putut să îl ţină în viaţă, dar a luptat pînă la capăt, ca să poată avea cît mai multe zile împreună.