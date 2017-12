Francesco Napoli deschide concertul Sandrei din România

Sandra, cîntăreaţa germană celebră pentru hiturile ei disco din anii `80, ca „Maria Magdalena”, „In the Heat of the Night\", „Everlasting Love”, care va concerta la Bucureşti, pe 6 noiembrie, îl va avea ca invitat special în spectacol pe interpretul italian Francesco Napoli. Acesta va cînta în deschiderea concertului de la Sala Palatului, începînd cu ora 19.00, melodii precum „Marina” şi „Balla Balla”.

Francesco Napoli a susţinut concerte pe toate continentele lumii şi are pereţii casei tapetaţi cu discuri de aur şi de platină. Artistul a vîndut, pînă acum, peste 12 milioane de albume, în 44 de ţări. El a jucat şi într-un film, intitulat „Especial Nochevieja 1987: Super 88”.

Biletele la concert s-au pus deja în vînzare, acestea fiind disponibile la casieria Sălii Palatului, la magazinele Diverta, la magazinul Muzica şi online, pe ticketpoint.ro, myticket.ro, bilete.ro, blt.ro, vreaubilet.ro şi calendarevenimente.ro. Tichetele au preţuri cuprinse între 80 şi 250 de lei.