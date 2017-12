Francezii au atacat arbitrajul lui Lubos Michel

După ce a obţinut calificarea pe ultima sută de metri, selecţionerul naţionalei Italiei, Roberto Donadoni, a declarat că este foarte fericit, iar acum se gîndeşte deja la meciul cu Spania, pe care vrea să o învingă pentru a evolua în semifinale. “Nu mă gîndesc că trec prin cea mai intensă bucurie pe care am cunoscut-o. Este o mare bucurie pentru întreaga echipă. Am reuşit să ne revenim după meciurile mai slabe şi vreau să mulţumesc echipei, preşedintelui Federaţiei Italiene de Fotbal şi tuturor celor apropiaţi de echipă”, a spus Donadoni. “O să fie un meci dificil, dar nimic nu este uşor, însă Italia se va bate pentru calificare. Vreau să felicit şi echipa Franţei, care ne-a pus probleme. Ne-a fost şi frică de ei, dar trebuie să muncim mai mult şi să jucăm fără frică”, a adăugat selecţionerul italian. De partea cealaltă, Raymond Domenech l-a acuzat pe arbitrul Lubos Michel că a acordat prea uşor un penalty pentru Italia. “Sîntem dezamăgiţi după acest meci. A fost o seară catastrofală, unde am pierdut un jucător ofensiv după zece minute, iar adversarii au avut un penalty acordat de un arbitru căruia îi lipsea complet discernămîntul. Nu a fost nicio agresiune, doar a vrut să le dea meciul italienilor. Chiar şi aşa, echipa are un viitor. Dacă am fost finalişti în Campionatul Mondial nu înseamnă că trebuie să fim şi la Campionatul European. Ceea ce este mai important este să formăm o echipă pentru preliminariile Mondialului”, a declarat selecţionerul Franţei.