Francezul Bacary Sagna, încântat de stațiunea Mamaia

Internaționalul francez Bacary Sagna, proaspăt transferat de campioana Angliei, Manchester City, din postura de jucător liber de contract, de la Arsenal Londra, își petrece ultimele zile de vacanță în stațiunea Mamaia. Fundașul dreapta în vârstă de 31 de ani a sosit în urmă cu câteva zile pe litoralul românesc, împreună cu fratele său și mai mulți prieteni, după ce în această vară a participat cu naționala Franței la turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, fiind titular în ultimul meci din grupă, cu Ecuador, scor 0-0, disputat pe celebra arenă „Maracana“ din Rio de Janeiro. La începutul lunii, Bacary Sagna a fost la Miami, împreună cu soția sa și cei doi copii, iar la Mamaia a venit însoțit doar de fratele său și de câțiva prieteni. Ieri, Sagna s-a relaxat la piscina clubului Ego din nordul stațiunii Mamaia și s-a bucurat de soarele arzător, de muzică și de buna dispoziție.

A MAI FOST LA CONSTANȚA. Francezul nu se află pentru prima oară la Constanța. În 2006, atunci când juca la AJ Auxerre și îl avea coechipier pe Daniel Niculae, a venit în orașul de la țărmul Mării Negre pentru a juca împotriva FC Farul în Cupa UEFA Intertoto, gruparea din Hexagon calificându-se în fazele următoare după ce s-a impus cu 4-1 pe teren propriu și a cedat cu 0-1 la Constanța. „Nu am mai vorbit de multă vreme cu Daniel Niculae și chiar mi-ar plăcea să luăm legătura. Chiar el mi-a spus că este o țară foarte frumoasă. Știam acest lucru pentru că am venit de mai multe ori aici cu naționala Franței, când am jucat împotriva României. Lumea a fost mereu amabilă, iar vremea - excelentă. Aveți de toate aici, de ce să nu venim în vacanță? Am mai venit la Constanța în urmă cu opt ani, când eram la Auxerre și am jucat împotriva Farului în Cupa UEFA Intertoto. Mi-a plăcut mult și le-am spus prietenilor mei că ar fi frumos să vizităm o altă țară, cu o cultură diferită, așa că am decis să venim în România. Ne place mult la Mamaia! Ar fi trebuit să ajungem încă de anul trecut, dar am ales atunci să mergem la Ibiza”, a declarat Sagna. Fotbalistul plătit cu aproape 6 milioane de euro pe sezon și-a adus aminte și de meciul cu România din preliminariile Campionatului European din 2012, ocazie cu care a fost inaugurată și Arena Națională din București: „Am jucat de mai multe ori împotriva lui Răzvan Raț și a fost foarte prietenos cu mine. Îmi aduc aminte de meciul cu care s-a inaugurat Arena Națională și de atmosfera senzațională din tribune”.

ULTIMELE ZILE DE VACANȚĂ. Francezul de origine senegaleză va mai rămâne câteva zile la Mamaia, urmând ca săptămâna viitoare să înceapă antrenamentele la noul său club. „Aveam nevoie de odihnă, pentru că a fost un sezon lung în campionat, după care am mers și la turneul final din Brazilia. Este perioada perfectă pentru distracție, mai ales că de săptămâna viitoare mă întorc la antrenamente. Sunt ultimele zile de vacanță și mă bucur de timpul liber la plajă și piscină. Nu uit de sala de forță, unde merg în fiecare zi”, a spus Sagna, care a dezvăluit și de ce a acceptat să plece la campioana Angliei: „Este o mare schimbare pentru mine. Am jucat șapte ani la Arsenal, am venit ca un copil și am plecat ca bărbat. Cred că a venit momentul să fac un pas înainte, pentru că am nevoie de o nouă provocare. Abia aștept să iau contact cu noul meu club. Îmi doresc să câștig cu Manchester City tot ceea ce se poate câștiga, inclusiv trofeul Ligii Campionilor”.

Până la meciurile oficiale la nivel înalt, Sagna se bucură încă de vacanță, iar în această seară și-a anunțat prezența la un party în același club din stațiunea Mamaia. Francezul este pregătit să danseze și să petreacă alături de prieteni, dar nu uită de familie: „Nu mă interesează fetele. Sunt însurat. Am întâlnit aici, la Mamaia, multă lume extraordinară”.