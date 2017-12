Francofonia, celebrată prin imagine, dans şi concursuri

Cu doar o zi înainte de sărbătoarea oficială, Ziua Internaţională a Francofoniei, marcată anual, pe 20 martie, Alianţa Franceză din Constanţa (AFC) a dat, sâmbătă, startul acţiunilor subscrise acestei manifestări. Evenimentul aniversar s-a deschis în holul hotelului Ibis, cu vernisajul unei insolite expoziţii de fotografie contemporană, semnată de Claude Aube, un francez... atipic, îndrăgostit de România, de graiul şi cultura lui Mihai Eminescu. Expoziţia „La Roumanie vue par un français…” se constituie sub forma unui exerciţiu de admiraţie în faţa frumuseţilor naturii din „ţara de adopţie”. Marea Neagră învolburată, animată nu doar de mişcarea valurilor, ci şi de zborul pescăruşilor, o furtună surprinsă la Capul Midia, Cazinoul din Constanţa, Faleza şi Portul turistic, Moscheea „Carol I” din Constanţa, un peisaj rustic din Cetatea Enisala sau Delta Dunării, văzută la Sfântul Gheorghe, sunt imaginile care vorbesc elocvent despre Dobrogea. Alte splendori ale ţării - Munţii Bucegi, Lacul Siriu, Valea Lotrului, Biserica Fortificată din Călnic, Vulcanii Noroioşi de la Pâclele, întregesc imaginea de ansamblu a României, văzută prin ochii unui francez avid de peisajul mioritic.

? Zbor de îngeri pe aripile muzicii ? Evenimentul a continuat într-o altă sală a hotelului Ibis, cu „Zbor de îngeri pe aripile muzicii”, un emoţionant moment artistic susţinut de frumoasele şi graţioasele componente ale ansamblului de balet „Attitudine”, sub îndrumarea distinsei coregrafe Melinda Vladu, fostă solistă a Teatrului de Balet Clasic şI contemporan „Oleg Danovski”. Micuţele balerine, cu vârste cuprinse între şapte şi nouă ani, au încântat publicul, oferind un moment de… Can-can, iar Alexia Vladu, invitat special, a fost Zâna Dulciurilor, pentru ca finalul să le aparţină micilor… „lebede”. Dăruita coregrafă, care şi-a încurajat elevele de pe margine, a menţionat că dedică acest moment memoriei maestrului său, Oleg Danovski, care i-a insuflat dragostea pentru dans. „În fiecare an, la malul mării, se organizează Zilele Francofoniei în toate şcolile, nu doar în cadrul Alianţei Franceze Constanţa. Consider că tinerilor le plac astfel de manifestări, cu atât mai mult cu cât secretarul general al Francofoniei, Abdou Diouf, s-a adresat tinerilor în care ne punem toate speranţele”, a spus responsabilul cu activitatea culturală în cadrul AFC, Mariana Iancu.

Activităţile culturale circumscrise Zilei Internaţionale a Francofoniei continuă, astăzi, de la ora 16.00, la sediul AFC, cu o expoziţie de bandă desenată şi miercuri, de la ora 15.00, cu tradiţionalul concurs de limba franceză, „La Plume d’Or”, urmat, de la ora 17.00, de vernisajul expoziţiei tematice de afişe „Les 10 mots”, care se va desfăşura concomitent cu acţiunile café club-ului „Mosaique interculturelle”.

Manifestările cultural-educative sunt realizate cu sprijinul partenerilor tradiţionali ai AFC: Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Asociaţia Elevilor Francofoni, Liceul „George Călinescu”, Colegiul „Mircea cel Bătrân” şi Colegiul Naţional de Artă „Regina Maria”.